Làn nước trong xanh như ngọc lục bảo, mỗi ngày hàng nghìn người nô nức đến đây, 90% là du khách nước ngoài

8 ngày, 30.000 lượt khách đến tham quan, du lịch

Theo thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong 8 ngày (từ 10 - 17/9), Vịnh Hạ Long đón gần 30.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, gần 90% du khách là người nước ngoài.

Các điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn như: Động Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, Hang Đầu Gỗ, Đảo Ti Tốp, Hang Luồn, Hang Ba Hang… Khách nước ngoài chủ yếu đến từ các quốc gia, khu vực: Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, châu Mỹ...

Đáng chú ý, khách Hàn Quốc, Ấn Độ và Malaysia tăng đột biến. Mùa thu đông cũng là cao điểm đón khách nước ngoài của du lịch Quảng Ninh.

Nguồn: Chuyên trang du lịch của Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Cơn bão số 3 đi qua đã tàn phá nặng nề các điểm đến, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, và di lịch biển, đảo cũng không phải là ngoại lệ.

Trên Vịnh Hạ Long, hầu hết các nhà quản lý, điều hành tại 13 điểm công tác trên vịnh bị tốc mái, hư hỏng, chìm đắm. Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn bị hư hỏng nặng; 15 nhà bè bảo tồn tại đây bị đánh chìm hoàn toàn. Hạ tầng cảng bến, thiết bị máy móc, biển bảng nội quy, cây xanh tại các điểm tham quan trên vịnh bị gãy đổ, hỏng hóc… Thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.

Các điểm dịch vụ chèo thuyền, kayak của các đơn vị dịch vụ trên Vịnh Hạ Long bao gồm Ba Hang, Cống Đỏ, Cửa Vạn, Hang Luồn, Vung Viêng bị phá hủy hoàn toàn, thiệt hại chưa thể thống kê hết. Đội tàu du lịch tham quan, lưu trú cũng thiệt hại nặng nề với 27 tàu du lịch và 4 tàu chuyển tải bị đắm. Nhiều tàu hỏng hóc một phần cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc.

Để đảm bảo hoạt động trở lại cũng như đảm bảo an toàn cho du khách sau cơn bão, Ban Quản lý Vịnh tạm dừng đón khách trong 2 ngày 11 - 12/9 để tập trung rà soát các điều kiện về tuyến luồng, cảnh điểm. Cùng với đó, việc đảm bảo vệ sinh môi trường vịnh là một trong những ưu tiên của Ban quản lý.

Các lực lượng dọn rác trên biến. Nguồn: Chuyên trang du lịch của Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Chia sẻ trên Chuyên trang du lịch của Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, lượng rác thải trên Vịnh Hạ Long hiện nay tương đối lớn và phức tạp bao gồm các mảng vỡ của bè nuôi trồng thủy sản, cành, lá cây, phao xốp, rác thải sinh hoạt, và các xác tàu thuyền đắm.

Trước mắt, sẽ thực hiện thu gom rác tại khu vực vùng lõi Di sản Vịnh Hạ Long, tập trung tại các hành trình tham quan du lịch, điểm nghỉ đêm, sau đó là toàn bộ rác trên mặt biển, tại các chân đảo, bãi cát trên vịnh. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới

Vịnh Hạ Long nằm bờ tây trong vùng lõm vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới và được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào các ngày 17/12/1994 và ngày 2/12/2000.

Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 1.553km2, bao gồm 1.969 hòn đảo có tên và chưa có tên, vùng lõi của vịnh có diện tích 334km2 với hơn 775 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi karst tiêu biểu kiểu fengling và fengcong, hệ thống hang động phong phú.

Trong vịnh có cảnh quan đặc sắc do đảo đá Hạ Long muôn hình vạn trạng. Vịnh Hạ Long đẹp bốn mùa, mỗi mùa đi qua vịnh đều có vẻ đẹp riêng, chính vì vậy vịnh rồng luôn lôi cuốn du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng quanh năm.

Vịnh Hạ Long là nơi phát triển của hệ sinh thái rừng kín, mưa ẩm nhiệt đới và hệ sinh thái biển, ven bờ với nhiều tiểu hệ sinh thái, trong đó có 14 loài thực vật và khoảng 60 loài động vật đặc hữu đã được phát hiện trong số hàng ngàn động, thực vật quần cư tại vịnh.

Các đảo đá trên Vịnh Hạ Long có những hình thù riêng, không giống bất kỳ hòn đảo nào ven biển Việt Nam và cũng không có đảo nào giống đảo nào.

Tháng 10/2023, tạp chí Forbes của Mỹ đã xếp hạng Vịnh Hạ Long trong 24 điểm đến tốt nhất cho năm 2024 khi nhận định đây "là một trong những hệ sinh thái và kiến tạo địa chất độc đáo nhất thế giới. Rất ít địa điểm có sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, hoạt động ngoài trời, thực phẩm tươi ngon, sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận dễ dàng".

Trước đó, tháng 2/2023, tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng Travel+Leisure đã đề xuất Vịnh Hạ Long là một trong 4 điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp mà du khách có thể ghé thăm bất cứ mùa nào.

Vịnh Hạ Long cũng trở thành bối cảnh của các bộ phim của Hollywood như "bom tấn" "Kong: The Skull of Island", "The Creator".