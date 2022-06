Làn sóng chuyển dịch sống xanh giữa lòng đô thị đang vỗ về đâu?

Làn sóng chuyển dịch sống xanh giữa lòng đô thị

30 năm theo dõi thị trường bất động sản, TS Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng chưa bao giờ thấy nhiều người "bỏ phố về rừng" như 2 năm qua. Điều này phản ánh một "cơn khát" sống xanh của người trẻ thời nay, song ông tin rằng, cuộc chơi này không dành cho tất cả, về quê cũng không phải lựa chọn nơi sống lâu dài của người trẻ.

Không thể "bỏ phố" bởi còn ràng buộc sự nghiệp và con cái, nhiều người đang cân nhắc xây tổ ấm ở các Trung tâm Hành chính Thương mại mới (CBD), được chính phủ đầu tư mạnh về giao thông và hạ tầng, tiện ích sống lẫn mảng xanh. Khảo sát của Batdongsan.com.vn mới đây làm rõ xu hướng này hơn cả, khi cứ 10 người thì có 5 người sẵn lòng ra ven đô tìm nơi an cư thoáng đãng và 6 người chọn không gian sống xanh đa tiện ích tại các thành phố lớn.

TS Đinh Thế Hiển và CEO Dương Thùy Dung tại tọa đàm "Làn sóng chuyển dịch sống xanh giữa lòng đô thị" do CafeF tổ chức.

Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc Điều hành của CBRE Việt Nam cũng nhận thấy làn sóng chuyển dịch sống xanh đang vỗ dồn dập vào bất động sản ở khu vực CBD. Dự án thành công ở khu vực CBD nhất phải kể đến khu Thảo Điền (Quận 2 cũ), thập kỷ trước chỉ là quận vệ tinh, giờ đây đã trở thành biểu tượng sống xanh và sống sang của giới nhà giàu Sài Gòn với giá từng m2 đất ngang ngửa nội đô. Tương lai, bà Dung dự phóng thành phố mới Thủ Đức với nhiều trường học, bệnh viện, công ty công nghệ và 1 triệu nhân lực trình độ cao… sẽ là CBD tiếp theo hội tụ đông đảo cư dân sống xanh thế hệ mới.

Tuy nhiên, đa số dự án ở CBD hiện chỉ mới khỏa lấp phần nào nhu cầu, chứ chưa bắt kịp xu hướng sống xanh trọn vẹn từ thể chất đến tinh thần của người mua. Để cung "bất động sản xanh" tiệm cận với cầu "lối sống xanh", bà Dung tư vấn, các nhà phát triển đô thị nên học hỏi các dự án ở nước ngoài. Hàn Quốc, Pháp, Úc đã đi trước Việt Nam từ lâu khi quy hoạch các khu CBD như "thành phố 10 phút" ở Seoul, "thành phố 15 phút" thu nhỏ ở Paris hay "khu phố 20 phút" ở Melbourne với nhiều mảng xanh và tiện ích sống khép kín, đi bộ cũng tiếp cận được.

Masterise Homes mang tinh hoa quốc tế về Thủ Đức

20 năm làm việc tại Trung Đông, ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes hiểu rõ hấp lực của bất động sản xanh tiêu chuẩn quốc tế trong việc thỏa mãn cơn khát sống xanh của người dân bản địa. Ông lấy ví dụ về thành phố sa mạc Dubai, nơi thiếu thốn cây xanh nhưng lại kiến tạo nên Đảo Cọ (Palm Islands) nhân tạo với mảng xanh và mặt nước cực lớn, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dự án khác tại Việt Nam.

Là nhà phát triển bất động sản quốc tế lớn hàng đầu Việt Nam, Masterise Homes đã tiên phong nắm bắt xu hướng thế giới, áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu vào các dự án tại Việt Nam. Kết hợp với sự am hiểu bản địa, Masterise Homes đã kiến tạo nên siêu phẩm Masteri Centre Point và Lumière Bouleverd, cả hai dự án đều nằm ngay mặt đường Vành đai 3. Cùng là bất động sản cao cấp nâng tầm chuẩn sống xanh, song mỗi dự án lại đáp ứng từng "khẩu vị" riêng.

Theo đó, Masteri Centre Point vừa cất nóc ngày 16/6 vừa qua, đã dành 70% quỹ đất kiến tạo ra hàng chục tiện ích nội khu, trong đó có nhiều tiện ích tương tự "khu phố 20 phút" của Melbourne, cùng với các tiện ích sức khỏe khác, hòa vào không gian sống bao quanh mỗi cư dân. Cụ thể phải kể tới bể bơi phi thuyền "Spaceship" 2 tầng có chiều dài vượt chuẩn Olympic bao gồm khu vực cho người lớn và trẻ em, thêm bồn jaccuzi chỉ có ở các khách sạn để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân tương lai.

Dự án Masteri Centre Point đã cất nóc ngày 16/6, dự kiến bàn giao vào Q3/ 2023.

Masteri Centre Point cũng "đo ni đóng giày" nhu cầu của từng độ tuổi, để phát triển 2 khu vui chơi trong nhà và ngoài trời cho trẻ em, phòng gym và khu thể thao cho người lớn, khu thư giãn theo chủ đề cho người cao tuổi… Đặc biệt, dự án tập trung vào các tiện ích có thể gắn kết mọi người lại với nhau, cùng gặp gỡ và xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và cởi mở. Các khu tổ chức sự kiện, khu tiệc nướng ngoài trời, khu đọc sách và trò chuyện, phòng sinh hoạt cộng đồng… sẽ làm tròn vai trò này trong tương lai.

Ngoài ra, dự án còn nằm kế bên Vincom Mega Mall, đối diện Vinschool, phía sau là Vinmec và hệ tiện ích ngoại khu: đại công viên 36ha, biển hồ cát trắng 24,5ha…

Lumière Bouleverd lại nhắm trúng thị hiếu đưa mảng xanh vào tận căn hộ của cư dân với 24 vườn treo thẳng đứng ôm lấy dự án, tương tự tòa Park Royal (Singapore), One Central Park (Sydney), One Blight Street (Úc)… Chất riêng của Lumière Bouleverd còn nằm ở độ chịu chơi khi mật độ xây dựng chỉ 28%, tổng diện tích phủ xanh lên tới 4ha, tạo ra 125 triệu lít oxy mỗi năm cho cư dân. Cùng với đó là tham vọng phát triển khu compound có kiến trúc xanh 3D lớn nhất TP.HCM trên cả 3 chiều không gian kết nối thiên nhiên từ cảnh quan, trải nghiệm đến lối sống.

Sở hữu tỷ lệ bê tông hóa cực thấp cùng với vị trí kết nối nhanh với nội đô, cả Masteri Centre Point và Lumière Bouleverd đều nhận được sự quan tâm lớn từ người mua an cư lẫn nhà đầu tư. Bởi, cả hai siêu phẩm này không buộc người mua phải hi sinh sự nghiệp để bỏ phố về quê, nhà đầu tư không phải hi sinh giá trị sinh lời trên số tiền bỏ ra để đổi lấy trải nghiệm sống xanh đẳng cấp quốc tế. Nhìn từ lịch sử tăng giá của Thảo Điền (Quận 2 cũ), giá bất động sản của Tp mới Thủ Đức còn mềm sẽ mang đến cơ hội vàng bật giá phi mã trong tương lai.

TP Thủ Đức chỉ mới thành lập năm 2020, đang không ngừng hoàn thiện cơ sở hạ tầng để trở thành thành phố đáng sống bậc nhất tại TP.HCM. Do đó, dưới góc độ lợi ích của người an cư hay nhà đầu tư, có thể nói Masteri Centre Point và Lumière Boulevard đều là những "viên kim cương xanh" đắt giá ở phía Đông.

Masteri Centre Point vừa được cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao vào Q3/ 2023

Địa chỉ nhà mẫu: Vòng xoay A12, Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Địa chỉ: Đại đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM Hotline: 0828 159 159 Email:sales@masterisehomes.com

https://cafef.vn/lan-song-chuyen-dich-song-xanh-giua-long-do-thi-dang-vo-ve-dau-20220617163813764.chn