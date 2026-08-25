Lần theo dòng tiền hàng trăm tỷ đồng, phá đường dây cá độ hơn 559 tỷ đồng

Đấu tranh mở rộng từ các hoạt động cá độ bóng đá sau World Cup, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn. Thế nhưng, nhiều hệ thống cá cược trực tuyến vẫn tìm mọi cách tiếp cận người chơi. Quá trình bóc gỡ các đường dây tội phạm chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau nhiều quản lý cấp cao trực tiếp điều hành các hoạt động của loại hình tội phạm số hiện nay là nhiều thủ đoạn ẩn danh và công nghệ hết sức tinh vi.

Chuyên án mang bí số VA626B. Từ những tài khoản ngân hàng ẩn danh có dòng tiền luân chuyển xuyên quốc gia bất thường lên đến hàng trăm tỷ đồng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành nhiều biện pháp kỹ thuật chuyên biệt để truy dấu các hoạt động phi pháp. Mỗi manh mối được nối lại, từng mắt xích được lần ra, để cuối cùng đã phơi lộ một đường dây bóng đá lớn phía sau những trận đấu tưởng như chỉ có thắng và thua.

''Có mối liên hệ với các đối tượng hoạt động cờ bạc ở Campuchia và nước ngoài, thường xuyên qua biên giới móc nối với các đối tượng cờ bạc để lấy các trang tổng liên quan cá độ bóng đá'', trinh sát cho biết.

Dù liên tục đổi hàng trăm tên miền phụ để vượt bẫy chặn nhà mạng, website đánh bạc trực tuyến Bong88.com có máy chủ đặt tại Mỹ, cung cấp cá cược thể thao, casino và xổ số vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện qua các dấu vết số.

Đồng loạt tấn công và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, công an đã truy bắt nóng 40 đối tượng giữ tài khoản tổng. Nhóm này thường xuyên qua lại biên giới để móc nối với các siêu tài khoản (Super master) điều hành dòng tiền, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô hơn 559 tỷ đồng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng không chỉ xóa sổ các đại lý trong nước mà còn phối hợp truy xét, xác định nguồn cung cấp siêu tài khoản tại Campuchia đã cung cấp đầu mối cho các "ông trùm" người Việt. Cùng với công tác tương trợ tư pháp sang nước bạn (Campuchia) để xác minh đối tượng cầm đầu, Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.



