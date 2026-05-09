Lan tỏa văn hóa an toàn, hướng đến môi trường làm việc an toàn, bền vững và lấy con người làm trọng tâm

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Duy Lộc

Tháng hành động năm nay được triển khai theo Kế hoạch số 11562 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 96 của Ủy ban nhân dân TP.HCM. Chủ đề năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro lao động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Ông cho biết: “Một môi trường làm việc an toàn không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà còn tạo dựng niềm tin, củng cố kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế đô thị”.

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, Coteccons đồng hành tổ chức lễ phát động với gian hàng trải nghiệm và triển lãm về an toàn lao động. Tại các công trường trên cả nước, thông điệp của tháng an toàn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hằng tuần nhầm tiếp tục lan tỏa văn hóa an toàn. Trong Tháng hành động, Coteccons tiếp tục tham gia các tọa đàm do Sở Nội vụ chủ trì nhằm lắng nghe kiến nghị của người lao động và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng công nghệ vào công tác an toàn tại công trường xây dựng.

Ông Kostyantyn Mykhaylyk, Giám đốc Sức khỏe, An toàn và Môi trường, Coteccons chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào thực thi an toàn tại Coteccons trong lễ ra mắt. Ảnh: Duy Lộc

Ông Kostyantyn Mykhaylyk, Giám đốc Sức khỏe, An toàn và Môi trường, Coteccons chia sẻ: "Với vai trò thủ lĩnh ngành (Industry Leader), Coteccons cam kết duy trì môi trường làm việc an toàn xuyên suốt, dẫn dắt ngành xây dựng với những dự án hướng đến người công nhân như chương trình Xây Tết. Coteccons cam kết đồng hành cùng chính quyền TP.HCM mang đến những tiêu chuẩn cao hơn về an toàn lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho từng công nhân tại TP.HCM".

Các đại biểu tham quan triểm lãm của Coteccons trung bày các dự án xây dựng tiêu biểu về thực thi an toàn tại TP.HCM. Ảnh: Duy Lộc

Với Coteccons, an toàn lao động không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là nền tảng để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính ổn định của các dự án xây dựng. Trên công trường, an toàn được đặt ngang với tiến độ và chất lượng, trở thành một nguyên tắc vận hành xuyên suốt.

Tại Coteccons, công tác kiểm tra, quản lý và thực thi an toàn đang được chuyển dịch từ phương pháp truyền thống sang cách tiếp cận dựa trên hệ thống và dữ liệu, ưu tiên phòng ngừa từ sớm. BIM (Building Information Modelling) được ứng dụng giúp trực quan hóa dự án – kiểm soát an toàn và rủi ro trước thi công; Formtech giải pháp giàn bao che tiên tiến, tăng tính an toàn cho môi trường làm việc trên cao; còn FaceID nhận diện gương mặt giúp hỗ trợ kiểm soát ra vào tại các khu vực có mức độ rủi ro cao. Các quy trình an toàn cũng được số hóa để theo dõi dữ liệu đào tạo và vận hành theo thời gian thực.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, đào tạo an toàn là trụ cột quan trọng trong quản lý rủi ro. Coteccons tổ chức huấn luyện cho người lao động và kỹ sư từ trước khi vào công trường đến định kỳ trong quá trình thi công, nhằm giúp nhận diện rủi ro, tuân thủ quy trình và hình thành thói quen làm việc an toàn.

Năm 2025, Coteccons ghi nhận hơn 60 triệu giờ thi công an toàn và hơn 265.000 giờ đào tạo an toàn. Những con số này cho thấy tiêu chuẩn an toàn được duy trì đồng bộ tại tất cả các công trình, đồng thời phản ánh cách tiếp cận quản lý dựa trên dữ liệu cụ thể.

Tại các công trường Coteccons, sinh hoạt an toàn được diễn ra hàng tuần. Ảnh: Duy Lộc

Thực tiễn này được thể hiện rõ tại dự án Nhà máy LEGO Việt Nam, nơi yêu cầu an toàn trở thành nền tảng trong tổ chức và quản trị công trường. Dự án có khoảng 4.500 công nhân, áp dụng kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn thiết kế, chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn cho hệ sinh thái nhà thầu và kiểm soát thời gian làm việc không vượt quá 60 giờ mỗi tuần nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động.

Bên cạnh các doanh nghiệp xây dựng, Tháng hành động năm nay còn có sự đồng hành của hàng chục đơn vị ở nhiều lĩnh vực. Bà Đoàn Hồng Ngọc, Trưởng phòng Marketing của Công ty Lê Bảo Minh cho biết thêm, việc đồng hành cùng Tháng hành động về ATVSLĐ là cách Lê Bảo Minh tiếp tục lan tỏa tinh thần đặt con người làm trung tâm, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và tạo thêm động lực cho người lao động thông qua những hoạt động ý nghĩa, nhân văn.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa tại TP.HCM với chuỗi hoạt động tuyên truyền tại 168 phường, xã, đặc khu; các hội thảo, tọa đàm trao đổi; hoạt động kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; cùng các chương trình tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chương trình góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững và nhân văn hơn cho người lao động.