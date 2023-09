LandFurniture cùng “Đòng Đòng” Việt Nam nổi bật trong triển lãm nội thất tại Paris

LandFurniture - Đại diện nội thất sáng tạo Việt tham dự Maison & Objet 2023



Triển lãm nội thất Maison & Objet Paris là triển lãm danh tiếng hàng đầu thế giới về phong cách sống, thiết kế nội thất và các vật dụng trang trí nhà ở cũng như các phụ kiện thời trang, tinh dầu, hương liệu... Triển lãm ra đời năm 1995 và được diễn ra thường niên, hai lần trong năm vào tháng 01 và tháng 9. Kể từ khi ra mắt, triển lãm luôn nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của giới chuyên môn trong ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, đồ gia dụng và nhà ở.

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, tiêu chí lựa chọn sản phẩm tham gia triển lãm lần này là phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và có thương hiệu uy tín. Ưu tiên các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm đã xuất khẩu hoặc có tiềm năng xuất khẩu, có các chứng chỉ như: Better Work, SA8000, ICS, BSCI, SMETA, MAS Certified Green, FSC, FEMB, Green Label….

Vào đợt triển lãm đầu năm 2023, có 2.337 nhãn hàng trưng bày đến từ 60 quốc gia đã góp mặt tại Maison & Objet Paris, thu hút 67.429 khách tham quan thương mại từ hơn 144 quốc gia đến tham dự hội chợ.

Tại triển lãm lần hai trong năm 2023, 21 doanh nghiệp nội thất, trang trí Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cụm gian hàng rộng 300m2. Trong đó, LandFurniture là thương hiệu ngành nội thất sáng tạo đến từ Việt Nam, lần đầu tiên mang một bộ sưu tập do người Việt sáng tạo, thiết kế, sản xuất, gói trọn bản sắc văn hóa Việt ra mắt thị trường quốc tế. Triển lãm vào tháng 9 này cũng diễn ra cùng thời điểm với Tuần lễ Thiết kế Paris (Paris Design Week), giúp mở rộng triển vọng kinh doanh cho những nhà sáng tạo trong lĩnh vực nội thất.



"Đòng Đòng" mang bản sắc Việt vươn mình quốc tế

Được giới thiệu tại triển lãm Maison & Objet 2023 có chủ đề "Enjoy: In Quest of Pleasures" (Tận hưởng: Hành trình kiếm tìm niềm vui), bộ sưu tập nội thất "Đòng Đòng" do LandFurniture sáng tạo được lấy cảm hứng từ mùa lúa trổ đòng, giai đoạn háo hức, hân hoan và tận hưởng niềm vui của người nông dân sau những ngày tất bật chờ đợi thành quả. Đồng thời, với hàm nghĩa gợi nhắc về khởi nguồn của sự sống khi lúa trổ bông tươi mới, mang hương vị đặc trưng và duy nhất, "Đòng Đòng" mang bản sắc Việt cũng hòa mình trong nhịp điệu "Vivant, Vivants" (Sống, đang sống) của Tuần lễ Thiết kế Paris 2023.

Thông qua sự đồng nhất với những chủ đề trên, "Đòng Đòng" càng thể hiện rõ giá trị của cuộc sống trong từng bông lúa, hạt gạo và lan tỏa văn hóa lúa nước của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bộ sưu tập độc bản này cũng được truyền cảm hứng từ trường phái Art Deco danh tiếng của Pháp, với những nét đặc trưng đã gắn liền với gia đình Việt trong thập niên 80.

Từng chi tiết của "Đòng Đòng" được thiết kế và chế tác tinh xảo, gợi về những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Được thiết kế và tạo tác bởi LandFurniture, "Đòng Đòng" đã kể những câu chuyện gắn liền với văn hóa - lịch sử Việt Nam, gửi gắm thông điệp về một Việt Nam trên đà hội nhập nhưng vẫn sở hữu những nét văn hóa, nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc.

Xem thêm về BST Đòng Đòng: https://landing.landfurniture.vn/landing-page-dong-dong-vi

Được thành lập từ năm 2001, Landco Corporation đã tập hợp đội ngũ chuyên gia về kiến trúc, thiết kế nội thất và cảnh quan với bề dày kinh nghiệm và tay nghề điêu luyện. Cùng sự tỉ mỉ trong từng chi tiết sản phẩm và dịch vụ cung cấp, Landco đã trở thành đối tác tin cậy của hàng ngàn khách hàng từ trung cấp đến cao cấp trên toàn quốc.

LandFurniture là thương hiệu sản xuất nội thất trực thuộc Landco Corporation. Các sản phẩm nội thất của LandFurniture đa dạng về phong cách, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về công năng, kiểu dáng, chất lượng và mỹ thuật, mang tới cho khách hàng sự hài lòng và thoải mái trong suốt quá trình sử dụng. Mỗi bộ sưu tập là một niềm tự hào về những sản phẩm "Make in Vietnam" tốt nhất dành cho người Việt và thị trường quốc tế.

Liên hệ LandFurniture

Trụ sở: Số 2 Đường 2.5, KĐT Gamuda Gardens - Trần Phú - Hoàng Mai - TP. Hà Nội



Nhà máy: Cụm Công Nghiệp Khắc Niệm - Phường Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh

Hotline: 0936.08.38.36 - Email: landco@landco.vn