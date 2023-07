Láng giềng của Việt Nam lần đầu ghi nhận mức lạm phát siêu thấp 0,48%

Giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên thị trường hay lạm phát ở Campuchia đã giảm đáng kể, xuống 0,48% vào tháng 5 năm 2023, đây là tỷ lệ thấp nhất trong 9 năm qua, theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) công bố hôm 10/7, tờ Khmer Times cho hay.

Lạm phát cơ bản đối với tất cả mặt hàng hàng hóa và dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,48% trong tháng 5 sau khi tăng lên 1,1% trong tháng 4 từ mức 0,7% của tháng 3 năm nay. Dữ liệu mới nhất do NBC công bố cho thấy giá trung bình của sáu trong số mười mặt hàng dịch vụ đã tăng trong tháng 5. Đặc biệt là phương tiện giao thông và nhà hàng lên mức âm 8,69%. Trong khi giá nhà ở, nước, điện, khí đốt và nhiên liệu khác giảm xuống âm 1,19% từ mức âm 1,1%.

Trong một phát biểu, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết thời gian gần đây, Chính phủ đã nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của Campuchia như kiềm chế lạm phát, giữ sức mua của người dân.

“Giá gạo, thịt, rau và những thứ thiết yếu nhất đã được quản lý tốt, không để xảy ra tình trạng tăng quá cao không quản lý được. Tiền lương của công nhân không bị mất đi khi chúng được lấy từ ngân hàng và trả cho họ, vì vậy sức mua rất ổn định”, ông Hun Sen nói.

Bốn loại khác có giá trung bình giảm bao gồm thực phẩm và đồ uống không cồn, quần áo và giày dép, đồ đạc và bảo trì hộ gia đình, giải trí và văn hóa. Giá của chúng đã giảm lần lượt xuống 2,23%, 2,14%, 0,99% và 2,14% vào tháng 5 năm 2023, trong khi giáo dục vẫn giữ nguyên giá.

Dữ liệu chỉ ra rằng giá trung bình của đồ uống có cồn, thuốc lá, sức khỏe và hàng hóa và dịch vụ khác - ba trong số mười loại hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên thị trường - đã tăng lên 1,93%, 0,05% và 1,33% trong tháng Năm từ 0,98%, từ 0,11% và 1,27% tương ứng vào tháng 4 năm 2023.

Trong buổi công bố Báo cáo Ổn định Tài chính (FSR) lần thứ 5 năm 2022 tại Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng, Phó Thống đốc NBC Chea Serey cho biết lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 2% trong năm 2023, trong khi tăng trưởng kinh tế hay tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ) tăng trưởng lên 5,5%, đây là tỷ lệ dự báo được điều chỉnh từ mức 5,6%.

Campuchia từng ghi nhận mức lạm phát cao kỷ lục 7,85% vào tháng 6/2022. Nhưng đã thành công trong việc kéo giảm chỉ số này.

Lạm phát của Campuchia đã tăng lên 7,85% vào tháng 6/2022, mức cao nhất trong thập kỷ qua. Stephen Higgins, Đối tác quản lý của công ty tư vấn và đầu tư Mekong Strategy Partners, nói với Khmer Times rằng đây là tỷ lệ lạm phát rất cao trong nền kinh tế, được cho là ở mức cao nhất, nhưng đã giảm xuống từ tháng 6 năm ngoái.

Tuy nhiên, Stephen, người có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, cho biết giá dầu cao đang thúc đẩy lạm phát, nhưng cũng đang tác động đến thâm hụt thương mại do Campuchia nhập khẩu toàn bộ dầu mỏ, trong khi tỷ giá hối đoái tỷ giá khá ổn định so với hầu hết các tỷ giá khác trong khu vực, do NBC giữ nó cố định một cách hiệu quả trong một biên độ giao dịch hẹp.

“Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ bắt đầu giảm do giá dầu giảm. Trong khi các ngân hàng trung ương khác đang tăng lãi suất chính thức để giúp chế ngự lạm phát, thì (Ngân hàng Quốc gia Campuchia-PV) không cần phải làm như vậy vì các lực lượng thị trường dù sao cũng đang đẩy lãi suất lên. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ những gì xảy ra với việc tăng lương trong những tháng tới. Nếu chúng được kiềm chế tốt, chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ trở lại mức khá dễ chịu vào giữa năm tới”, ông này nói.