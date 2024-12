“Lắng nghe” tâm huyết và tầm nhìn của chủ đầu tư dự án MIA Center Point

"Gói trọn" tâm huyết trong dự án đầu tay

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2024 - 2025, hình thái chu kỳ mới của thị trường bất động sản đã và đang được nhận diện. Rõ rệt nhất là sự sàng lọc, không ít chủ đầu tư đã phải rời bỏ thị trường, bên cạnh đó là sự xuất hiện của những nhà phát triển bất động sản mới đầy tiềm năng.

Gia nhập thị trường trong bối cảnh này, các nhà phát triển không chỉ cần hoàn thiện năng lực triển khai dự án mà còn phải gia tăng sức cạnh tranh thông qua khả năng chinh phục khách hàng đang ngày một khắt khe hơn.

Tại Đà Nẵng – thành phố hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thị trường bất động sản đang sôi động hơn bao giờ hết với sức nóng của hàng loạt quy hoạch trọng điểm quốc gia, thu hút đông đảo sự góp mặt của các nhà phát triển tiềm năng.

Nằm trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần 3K Plus Việt Nam (3K Plus) – doanh nghiệp giàu năng lực về xây dựng và đầu tư, MIA Invest được định vị là doanh nghiệp đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Đà Nẵng. Trong đó, phương châm kiến tạo giá trị bền vững từ những sản phẩm chất lượng, có khả năng sinh lời tối đa là kim chỉ nam hành động xuyên suốt toàn hệ thống.

Một dự án quy mô hơn 2.000 tỷ đồng do 3K Plus làm nhà thầu triển khai thi công

Thành lập từ 2019, 3K Plus có trụ sở đặt tại 43 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bền bỉ và thầm lặng trong 5 năm phát triển với 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, phát triển hệ thống M.E.P và quản lý dự án bất động sản, 3K Plus đã và đang từng bước khẳng định triết lý kinh doanh bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Cụ thể, từ tầm nhìn chung phát triển các dự án chất lượng, làm giàu đẹp các vùng đất, 3K Plus đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư uy tín xây dựng hàng loạt công trình mang dấu ấn đặc trưng. Đáng kể đến là sự đóng góp công sức xây dựng thi công nhiều hạng mục tại các dự án quy mô như Hoi An D’Or có tổng mức đầu tư 2.330 tỉ đồng; dự án Malibu Hội An quy mô trên 1.330 tỷ đồng, dự án Grand Mercure Hội An với mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng,…

Năng lực triển khai của 3K Plus được minh chứng qua hàng loạt dự án quy mô

Từ kinh nghiệm triển khai và tiềm lực tài chính vững chắc của hệ thống giàu năng lực, MIA Invest - công ty đầu tư và phát triển bất động sản thuộc hệ sinh thái 3K Plus đã đặt những dấu ấn đầu tiên trên hành trình kiến tạo các dự án đáng sống, mang đến trải nghiệm đáng giá cho khách hàng. Đó là lí do MIA Center Point – tòa tháp chung cư cao cấp, tâm điểm an cư cho người dân Đà Nẵng ra đời.

Với tâm thế của một nhà phát triển tiềm năng đầy cảm hứng và sung sức trong cuộc chơi đường dài, đại diện MIA Invest - chủ đầu tư dự án MIA Center Point chia sẻ: "Tại vị trí trung tâm quận kinh tế Liên Chiểu - khu vực tiềm năng bậc nhất thành phố, việc phát triển một dự án bỏ qua các yếu tố thương mại, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm dành cho cư dân, chính là lời khẳng định cho tâm huyết kiến tạo giá trị bền vững của chúng tôi."

Sức hút của tòa tháp "an cư trọn vẹn"

Thu hút gần 500 khách hàng quan tâm trong sự kiện giới thiệu thông tin dự án 21/12 vừa qua, 335 sản phẩm căn hộ tại tòa tháp MIA Center Point đang chứng minh sức hút của một tâm điểm an cư chất lượng tại thị trường Đà Nẵng.

"Thai nghén" ra mắt dự án đầu tay qua việc "may đo" kỹ càng trên nhu cầu ở thực của cư dân thành phố, MIA Invest hứa hẹn sẽ chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Từ đầu tư trong thiết kế, chỉn chu trong chất liệu đến đột phá trong cơ cấu sản phẩm cùng trải nghiệm tiện ích thông minh.

Toạ lạc tại mặt đường Ngô Thì Nhậm – trục đường trung tâm của quận Liên Chiểu, MIA Center Point thừa hưởng hạ tầng kết nối hiện hữu của quận trung tâm với toàn diện tiện ích an sinh từ hành chính, giáo dục, y tế tới thương mại và giải trí trong vòng 5 phút di chuyển. Đồng thời, dự án cũng cách bến xe trung tâm và sân bay quốc tế chưa tới 15 phút.

MIA Center Point – tâm điểm an cư giữa "quận kinh tế" Liên Chiểu

Dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu thực, thị hiếu của người dân Đà Nẵng nói chung và quận Liên Chiểu nói riêng, chủ đầu tư MIA Invest đã phát triển dự án có tới 95% sản phẩm là căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 63.3 đến 67.2 m2 cùng mức giá phù hợp với tiềm lực tài chính của đa số người dân. Nhằm mang đến trải nghiệm sống tối ưu, mỗi căn hộ tại MIA Center Point đều được trau chuốt trong từng chi tiết công năng, khắt khe lựa chọn nguyên vật liệu nội thất.

Theo đó, 100% căn hộ sở hữu thiết kế công năng đặc biệt là 2 mặt thoáng lấy sáng tối đa. Thiết kế này đồng thời giúp gia chủ sở hữu 2 khoảng lô gia "đắt giá" cùng cửa sổ đón nắng tại mỗi phòng riêng. Đây được coi là "đặc quyền" của những căn góc hữu hạn tại nhiều dự án cao tầng khác.

Cùng trải nghiệm thiết kế tối ưu, cư dân MIA Center Point còn được hưởng trọn hệ tiện ích thông minh, đột phá như sử dụng mã QR đón khách, hệ thống đỗ xe tầng cao với cửa chống ngập từ hầm và 2 thang nâng ô tô, hệ thống lên tới 6 thang máy thông minh có thể bấm trước từ xa không phải chờ đợi, hồ bơi trên cao,…

Bên cạnh đó là diện tích hơn 250m2 phục vụ sinh hoạt cộng đồng, hơn 300m2 dành cho trẻ em với nhà trẻ và khu vui chơi thông minh cùng các khu vực sảnh chờ, phòng gym, phòng giải trí,…được chủ đầu tư MIA Invest chu đáo bố trí tại khu vực khối đế.

Sự "trọn vẹn" trong lựa chọn an cư được MIA Invest kiến tạo tại MIA Center Point còn được thể hiện qua từng chi tiết nội thất bàn giao hàng đầu như cửa chống cháy Lecmax/Sunwood, khóa vân tay Kin Long/PHG, sàn gỗ An Cường/Formica, lavabo TOTO/Bravat, thiết bị nhà bếp Sunhouse/Electrolux…

Dự kiến tòa tháp MIA Center Point sẽ đón những cư dân hạnh phúc đầu tiên vào quý II/2026. "Là những người làm xây dựng và luôn tin rằng chất lượng công trình là giá trị bền vững nhất dành tặng khách hàng, mỗi công trình của chúng tôi không chỉ là kết quả của sự chuyên nghiệp mà còn là đam mê và trách nhiệm xã hội", đại diện MIA Invest chia sẻ.