Lãnh đạo 1 ban quản lý dự án ở Quảng Nam "bắt tay" thế nào với doanh nghiệp?

TAND tỉnh Quảng Nam vừa đưa các bị cáo Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An; Lê Hữu Vũ, Giám đốc BQL dự án - đô thị huyện Thăng Bình; Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đại Bình An; Trần Ngọc Hùng, nhân viên Công ty Đại Bình An; Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Đại Lộc; Nguyễn Văn Vinh, nhân viên BQL dự án – quỹ đất TP Hội An ra xét xử sơ thẩm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Các bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử

Ngoài ra, bị cáo Phạm Văn Điểu, Giám đốc BQL dự án – quỹ đất TP Hội An bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án liên quan đến 3 công trình khác nhau ở huyện Thăng Bình và TP Hội An của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Trần Thanh Dũng được xác định là người quản lý, điều hành 3 doanh nghiệp đã "bắt tay" với BQL dự án - đô thị huyện Thăng Bình và BQL dự án - quỹ đất TP Hội An thực hiện các thủ đoạn gian dối trong công tác đấu thầu.

Theo cáo trạng, tháng 2-2021, biết được thông tin UBND huyện Thăng Bình phê duyệt công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh tại xã Bình Lãnh với kinh phí hơn 7,2 tỉ đồng, Dũng liên hệ với Vũ là Giám đốc BQL dự án - đô thị huyện Thăng Bình xin cho công ty mình trúng thầu. 2 bên sau đó đã bàn bạc, thực hiện các thủ đoạn trong quá trình đấu thầu. Kết quả, Công ty Đại Bình An của Vũ được chấm trúng thầu dự án với giá dự thầu hơn 7,2 tỉ đồng, dù là đơn vị bỏ giá cao nhất.

Trong dự án này, Dũng, Vũ, Hùng, Tài và Thanh được xác định đã phối hợp, thống nhất, phân công công việc để Công ty Đại Bình An được trúng thầu.

Công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh tại xã Bình Lãnh bị dở dang sau khi các đối tượng liên quan dính vòng lao lý

Đối với công trình Kè sinh thái Cẩm Kim tại TP Hội An, năm 2020, UBND TP Hội An phê duyệt với chi phí xây dựng gần 5 tỉ đồng. Nhận thấy việc BQL làm hồ sơ mời thầu sẽ không được thanh toán chi phí mời thầu nên Nguyễn Văn Vinh, nhân viên BQL dự án – quỹ đất TP Hội An nghĩ đến việc sử dụng 1 công ty lập hồ sơ khống để BQL thanh toán chi phí tư vấn mời thầu và Vinh "ôm" số tiền này. Thông qua Dũng, Vinh phối hợp với Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Đại Lộc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng quy định.

Tương tự, đối với dự án công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại – Hội An, trong quá trình thực hiện thủ tục chỉ định gói thầu, Vinh sử dụng pháp nhân của Công ty Trường Phát do Dũng làm chủ, tự lập hồ sơ rồi đề xuất tờ trình cho bị cáo Phạm Văn Điểu, Giám đốc BQL dự án – quỹ đất TP Hội An đề nghị Phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định, tham mưu cho UBND TP Hội An quyết định phê duyệt kết quả chỉ định Công ty Trường Phát làm tư vấn mời thầu…

Đối với 2 dự án này, Dũng, Hùng, Tài được xác định đã phối hợp, giúp sức cho Vinh lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ không đúng quy định. Bị cáo Điểu đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định.

Kết quả giám định thiệt hại về đầu thầu xác định thiệt hại của công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh hơn 244 triệu đồng; thiệt hại công trình Kè sinh thái Cẩm Kim hơn 213 triệu đồng; thiệt hại công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại – Hội An hơn 121 triệu đồng.

Trong đó, hành vi của bị cáo Trần Thanh Dũng gây thiệt hại hơn 365 triệu đồng; Nguyễn Văn Vinh gây thiệt hại hơn 344 triệu đồng; Lê Hữu Vũ gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng; Trần Ngọc Hùng gây thiệt hại hơn 346 triệu đồng; Nguyễn Văn Tài gây thiệt hại hơn 233 triệu đồng; Tô Văn Thanh gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng; Phạm Văn Điểu gây thiệt hại hơn 344 triệu đồng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 31-5, TAND tỉnh Quảng tuyên phạt bị cáo Dũng 27 tháng tù, Vinh 24 tháng tù, Vũ 20 tháng tù, Hùng 18 tháng tù, Tài 15 tháng tù, Thanh 10 tháng 16 ngày tù; bị cáo Điểu bị tuyên phạt 120 triệu đồng.