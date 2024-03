Lãnh đạo dệt may TNG tiếp tục muốn thoái lượng lớn cổ phiếu TNG

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) mới có thông báo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT dệt may TNG đã đăng ký bán 1,18 triệu cổ phiếu TNG trong tổng số 1,51 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 1,34% nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 13/3 đến ngày 10/4/2024 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Linh sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 337.000 cổ phiếu TNG.

Trước đó, từ ngày 26/2-28/2, ông Linh cũng đã đăng ký bán ra 1,63 triệu cổ phiếu TNG. Tuy nhiên hết thời hạn giao dịch, lãnh đạo TNG chỉ bán được khoảng 30% số cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng với 449.300 cổ phiếu được bán ra, nguyên nhân do giá cổ phiếu chưa đạt được kỳ vọng.

Cùng chiều, bà Nguyễn Thị Miện- em ruột ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT dệt may TNG cũng đăng ký bán 52.000 cổ phiếu trong tổng số 252.131 cổ phiếu đang nắm giữ nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 26/3, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng ngày 12/3, cổ phiếu TNG được giao dịch ở mức 21.900 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Linh sẽ thu về khoảng hơn 25 tỷ đồng còn bà Miện sẽ thu về hơn 1,45 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu TNG.

Ngày 21/4 tới đây, TNG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, tại Chi nhánh may Việt Thái - Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, TP.Thái Nguyên, theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố báo cáo tài chính riêng tháng 1/2024 của TNG, tháng 1/2024, TNG đem về 524 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng đạt 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 168% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Dệt may TNG cho biết, tình hình đơn hàng của công ty đã dồi dào trở lại. Nhiều đối tác lớn đã bán hết hầng tồn kho nên công ty đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children’s Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… Đơn hàng lớn đã kín hết 6 tháng đầu năm từ trước dịp Tết.

Vì vậy, trong năm 2024, TNG dự kiến nâng tổng công suất thêm 15% với việc triển khai thêm 45 dây chuyền may và tuyển thêm 3.000 công nhân, bắt đầu từ tháng 3/2024.