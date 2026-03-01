Lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà đổ hàng nghìn tỷ mua cổ phiếu, chuyện gì đang diễn ra?

Sau những đợt biến động mạnh trên thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn, nhiều cổ phiếu đã rơi về vùng định giá được đánh giá là hấp dẫn hơn.

Trong bối cảnh đó, một diễn biến đáng chú ý là làn sóng đăng ký mua cổ phiếu từ lãnh đạo doanh nghiệp và người thân. Nhiều lãnh đạo đã tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường để tăng tỷ lệ sở hữu hoặc mua tích lũy dài hạn, qua đó phát đi tín hiệu về niềm tin của những người trong cuộc đối với triển vọng doanh nghiệp.

Theo thống kê mới nhất từ Chứng khoán MB (MBS), tranh thủ nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cùng người thân đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu. Ước tính có khoảng 14 giao dịch nội bộ có thể diễn ra trong vòng một tháng tới với tổng quy mô khoảng 3.062 tỷ đồng, tính theo thị giá ngày 11/3.

Một trong những thương vụ nổi bật là kế hoạch mua cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát . Theo công bố, ông Minh dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng để mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG, trong bối cảnh thị giá mã này vừa rơi xuống vùng đáy 6 tháng trong phiên 9/3.

Tương tự, ﻿ ﻿ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor – con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3/2026 đến ngày 11/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Động thái đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu của người liên quan đến ban lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh thị giá VJC đang có nhịp điều chỉnh từ mức đỉnh hơn 200.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối năm trước xuống còn khoảng 155.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá thị trường này, con trai Chủ tịch Vietjet sẽ cần chi khoảng 310 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Lê Thị Hồng Phấn – vợ ông Phạm Như Ánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc MBB cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3 đến ngày 8/4 bằng phương thức khớp lệnh.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, ở Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 vị Chủ tịch này trực tiếp gom thêm cổ phiếu trên sàn.

Những động thái "bắt đáy" trên được xem là một tín hiệu tích cực đối với tâm lý thị trường, bởi các giao dịch mua từ nội bộ doanh nghiệp thường phản ánh mức độ tự tin nhất định của những người nắm rõ tình hình hoạt động của công ty.

Trong nhiều giai đoạn biến động, dòng tiền từ lãnh đạo doanh nghiệp được xem như một “lực đỡ tâm lý”, giúp thị trường ổn định hơn sau các nhịp giảm sâu.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng làn sóng đăng ký mua cổ phiếu từ nội bộ doanh nghiệp không đồng nghĩa thị trường sẽ lập tức đảo chiều. Trong nhiều trường hợp, các giao dịch này mang tính chất tích lũy dài hạn, trong khi biến động giá ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng tiền chung và bối cảnh vĩ mô.

Dù chưa phải là tín hiệu tạo đáy ngay lập tức, nhưng ít nhất đang góp phần cải thiện tâm lý và tạo thêm kỳ vọng cho nhà đầu tư về khả năng ổn định của thị trường trong giai đoạn tới.

Dù ngắn hạn thị trường có thể còn đối mặt với nhiều biến động khó lường, về dài hạn, chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn. Theo nhiều nhận định, thị trường vẫn sở hữu những yếu tố hỗ trợ quan trọng trong trung hạn, nổi bật là mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với kỳ vọng GDP khoảng 10% mỗi năm, cùng triển vọng nâng hạng thị trường, qua đó có thể mở ra dư địa thu hút thêm dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Trong đó, câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn được xem là điểm tựa quan trọng. Theo lộ trình của FTSE Russell, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) với mốc hiệu lực dự kiến vào ngày 21/9/2026. Tác động của quá trình này không chỉ đến từ dòng vốn ETF thụ động mà còn từ các quỹ chủ động thường giải ngân sớm để đón đầu cơ hội nâng hạng.