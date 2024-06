Lãnh đạo NHNN: Giá bán vàng của các ngân hàng có thể còn giảm trong thời gian tới

Ông Đào Xuân Tuấn – Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối

Hôm nay (4/6) là ngày thứ hai, 4 Ngân hàng Thương Mại Nhà nước và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài Gòn (SJC) bán vàng miếng SJC trực tiếp tới người dân theo Phương án mới của NHNN. Phương án này bước đầu đã nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của dư luận.

Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Tuấn – Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN cho biết, mục tiêu của phương án này là nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp.

Theo ông Tuấn, việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các NHTMNN và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo triển khai phương án bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng Thương Mại Nhà nước và Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC (Công ty SJC) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân từ ngày 3/6.

Căn cứ vào giá mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước và công ty SJC sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC trên website của các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, cũng như tại các địa điểm bán vàng nêu trên.

Công ty SJC và các ngân hàng nhấn mạnh, việc bán vàng là nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi NHNN thông báo bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng, giá vàng đã liên tục giảm sâu trong những ngày gần đây. Hiện giá bán vàng miếng tại các nhà vàng lớn đều đã giảm về ngang giá bán của công ty SJC và 4 Ngân hàng Thương Mại Nhà nước.

Cập nhật đến chiều hôm nay, giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều được đưa về mốc 78,98 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua và cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá bán công bố của NHNN. So với mức đỉnh điểm hơn 90 triệu đồng/lượng ghi nhận vào cuối tháng 5, giá vàng miếng bán ra tại các nhà vàng đã giảm hơn 11 triệu đồng, tương đương 12%.