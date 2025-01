Lãnh đạo Quảng Nam hối thúc tiến độ 3 dự án có cả ngàn người đòi sổ đỏ

Ngày 2-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn về việc tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án của Công ty CP Bách Đạt An.

Bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo công văn, sau khi xem xét báo cáo của Công ty CP Bách Đạt An về tình hình thực hiện 3 dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty làm việc, chỉ đạo các cá nhân liên quan (lãnh đạo cũ) sớm bàn giao, cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trường hợp cần thiết, công ty cần làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh để sao chụp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chi trả bồi thường. Đồng thời, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để được hỗ trợ, làm việc với các cá nhân liên quan để bàn giao hồ sơ, tài liệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét, phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Bách Đạt An được sao chụp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chi trả bồi thường của các dự án và yêu cầu các cá nhân liên quan bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan để sớm thực hiện các thủ tục tiếp theo của các dự án…

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, 3 dự án trên do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị phân phối sản phẩm.

Công ty Hoàng Nhất Nam đã ký kết với hơn 840 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền. Tuy nhiên, do các bên không thống nhất được việc thực hiện hợp đồng nên đã kiện nhau ra tòa. Thời gian qua, cả ngàn người kéo nhau đi đòi sổ đỏ nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với đại diện người dân mua đất 3 dự án trên hôm 17-7, lãnh đạo Công ty Bách Đạt An cam kết sẽ xúc tiến các công việc để hoàn thiện dự án, sớm ra sổ đỏ cho người dân.

Hôm 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973; nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.