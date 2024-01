Lãnh đạo Thiên Minh Đức, Xuyên Việt Oil vay hàng nghìn tỷ đồng từ công ty dùng cho mục đích cá nhân

Thanh tra Chính phủ mới đây đã công bố thông báo về Kết luận thanh tra trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác về quản lý xăng dầu.

Theo đó, Kết luận thanh tra cho biết nhiều thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (KDXD) được kiểm tra đã phát hiện nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm. Thuế BVMT năm 2019, tạm tính kê khai thiếu khoảng 4.900 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, thường xuyên kê khai thuế BVMT lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp, dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.288 tỷ đồng.



Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối KDXD còn nợ, chưa nộp Ngân sách nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.324 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 thương nhân đầu mối KDXD được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng.

Mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối KDXD đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng như:

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng (đến thời điểm thanh tra, 02 cá nhân nêu trên còn nợ Công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng)

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ BOG là 213 tỷ đồng, sơ bộ Công ty nợ 1.921 tỷ đồng, nhưng Công ty đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nợ 2.978 tỷ đồng.

Được biết, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Thiên Minh Đức. Ngoài ra, theo danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước của Cục Thuế tỉnh Nghệ An ngày 27/12, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ thuế với số tiền lên đến 950 tỷ đồng.

Về phía Xuyên Việt Oil, hai lãnh đạo công ty là Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, Phó Giám đốc cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tháng 9/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Xuyên Việt Oil dùng nhiều "chiêu" để gian lận, qua mặt cơ quan quản lý trong kinh doanh xăng dầu. Đến ngày 21/12 vừa qua, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan đến Xuyên Việt Oil. Trước đó, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM và ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra liên quan vụ án tại doanh nghiệp này.

Không chỉ nợ thuế, cũng theo số liệu mà chúng tôi thu thập được, vào cuối tháng 8/2023, Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu.