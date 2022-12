Lãnh đạo TTC AgriS hoàn tất mua 100% số lượng cổ phiếu đăng ký

Ngày 21/12/2022, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã công bố hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký. Chính thức nâng sở hữu tại SBT lên 112.147.115 cổ phiếu, tương ứng 16,14% vốn cổ phần. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn theo phương thức 100% khớp lệnh từ 28/11/2022 đến 19/12/2022.

Trước đó, ngày 14/12/2022, Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS cũng công bố hoàn tất mua vào 2 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký. Tính đến thời điểm hiện tại, Bà Ngọc đang nắm giữ 71.724.473 cổ phiếu SBT, tương ứng 10,32%.

Ngày 16/12/2022 Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT cũng công bố hoàn tất mua hết 800.000 cổ phiếu đã đăng ký, nâng tổng số lượng cổ phiếu sở hữu lên 2.375.000 cổ phiếu SBT, tương ứng 0,34%.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS chia sẻ: "Trái ngọt sẽ ngoài mong đợi khi đầu tư cổ phiếu SBT" tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022

Chỉ trong thời gian ngắn, việc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của SBT liên tiếp mua vào số lượng lớn cổ phiếu SBT đã khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông và sự quyết tâm gắn bó lâu dài của các thành viên Hội đồng quản trị, đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của công ty và chia sẻ thành quả với các bên liên quan.



SBT còn nhiều dư địa tăng trưởng, triển vọng ngành đường tích cực

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) phân tích tích cực về triển vọng tăng trưởng của SBT, dự phóng doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 20.229 tỷ đồng và 1.077 tỷ đồng tăng lần lượt 10% và 29%. MAS cũng cho rằng SBT có nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong tương lai. Bên cạnh đó, thông tin tích cực từ Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2022-2023 dự kiến tăng 0,9% lên 183 triệu tấn do thời tiết thuận lợi ở cả Brazil và Thái Lan, và năng suất mía tăng cao. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cũng đưa ra nhận định (giá đường thế giới từ tháng 1 đến tháng 10 trung bình đạt 18,5 cents/lb tăng 6,2% so với cùng kỳ, dự báo đến năm 2029 giá đường trung bình đạt 21,3 cents/lb).

Tháng 8/2022 chính thức áp dụng mức thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65% đối với các sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan và các nước có nguyên liệu đường xuất xứ từ Thái Lan. Dự báo giá đường trong nước sẽ ở mức cao 18.000 - 22.000 đồng (chưa bao gồm VAT) trung bình tăng 11% so với cùng kỳ vào cuối năm 2022 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong dài hạn đến 15/06/2026 (kỳ hạn chính sách thuế với đường Thái Lan).

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) cũng nhận định rằng với tư cách là một doanh nghiệp đầu ngành với hơn 46% thị phần trong nước, SBT kỳ vọng sẽ hưởng lợi đáng kể nhờ triển vọng sáng của ngành đường. Và dự phóng sản lượng đường tiêu thụ của SBT vào niên độ 2022-2023 tăng +7% so với cùng kỳ và tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn 2021/22 – 2026/27 đạt 4,8%/năm. FPTS dự phóng doanh thu thuần niên độ 2022-2023 của SBT đạt 20.490 tỷ đồng tăng hơn 13% và lợi nhuận trước thuế tăng gần 5% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng các triển vọng tốt của ngành đường sẽ hỗ trợ tích cực vào lợi nhuận của SBT trong niên độ 2022-2023. Với kế hoạch tham vọng của SBT cho niên độ 2024-2025, VCSC ước tính doanh thu thuần của SBT phải tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 27% trong 3 năm tới, cao hơn nhiều so với CAGR giai đoạn 5 năm trước là khoảng 16%. SBT hiện đang giao dịch với P/E trượt là 9,7 lần - cao hơn 15% so với nhóm công ty cùng ngành do VCSC lựa chọn. Theo đó công ty chứng khoán này tin rằng chỉ số này phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với lợi nhuận trong tương lai của SBT.