Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói về thông tin lan truyền "nhà trú lũ tập thể bị sập, người chết hàng loạt"

22-11-2025 - 10:50 AM | Xã hội

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khẳng định không có việc ngôi nhà trú lũ bị sập.

Trao đổi với Báo Người Lao Động vào sáng sớm 22-11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho đến lúc này, chưa có thôn nào trong xã báo về trường hợp ngôi nhà trú lũ tập thể 3 tầng bị nước lũ xô sập, hàng chục người chết như trên mạng xã hội.

"Không có. Đó là tin đồn trên mạng thôi. Hiện tại chưa có nơi nào báo lại chúng tôi về thông tin này. Cho đến lúc này thông tin liên lạc ở xã Hòa Thịnh còn khó lắm, nhưng tôi khẳng định không có thông tin ấy" - ông Lành nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Lành, vì thông tin liên lạc rất khó khăn nên hiện nay xã vẫn chưa thống kê được số người chết và mất tích.

Hòa Thịnh được xem là vùng rốn lũ. Cả xã bị chìm trong nước và bị cô lập nhiều ngày. Nhiều nhà ngập sâu đến 4-5m.

- Ảnh 1.

Trước đó, chiều 19-11, Thủy điện Sông Ba Hạ đã có đợt xả lũ lịch sử, kỷ lục Việt Nam 16.100m3/giây

Trước đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội về 1 ngôi nhà 3 tầng trú bão tập thể ở xã Hòa Thịnh bị sập, chết hàng chục người đã gây hoang mang lo sợ cho rất nhiều người.

Theo Hồng Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu Nổi bật

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12 Nổi bật

Bắt tạm giam chuyên viên Trịnh Văn Minh

Bắt tạm giam chuyên viên Trịnh Văn Minh

10:14 , 22/11/2025
Lời khai chấn động của Tổng giám đốc Mailisa - Hoàng Kim Khánh

Lời khai chấn động của Tổng giám đốc Mailisa - Hoàng Kim Khánh

09:57 , 22/11/2025
Thông tin mới về mưa lũ miền Trung

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung

09:40 , 22/11/2025
Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

09:20 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên