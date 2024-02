Lào tăng xuất khẩu trăm nghìn tấn loại mặt hạt này sang Việt Nam - là mặt hàng giá trị ngày càng tăng, VN nhập khẩu top 5 toàn cầu

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô của Việt Nam tháng 12/2023 đạt 1,35 triệu tấn, tương đương với hơn 347 triệu USD, tăng mạnh 113,6% về lượng và tăng 109,9% về trị giá so với tháng trước đó. Tổng kết năm 2023, nước ta nhập hơn 9,7 triệu tấn ngô với trị giá hơn 2,8 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng nhưng giảm 14,1% về trị giá so với năm 2022.

Giá nhập khẩu đạt bình quân 295 USD/tấn, giảm 15% so với năm trước.

Xét về thị trường, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong năm 2023 với hơn 4,23 triệu tấn, tương đương hơn 1,23 tỷ USD, tăng mạnh 194,9% về lượng và tăng 157,8% kim ngạch so với năm 2022.

Đáng chú ý, một quốc gia láng giềng cũng đang tăng mạnh xuất khẩu ngô vào thị trường Việt Nam dù nước ta có sản lượng lớn gấp 9 lần là Lào. Cụ thể năm 2023, nước ta đã nhập khẩu từ Lào 104.970 tấn ngô với trị giá hơn 34 triệu USD, tăng mạnh 35% về lượng và tăng 19% về trị giá. Tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng hơn 1% về cả lượng lẫn kim ngạch.

Giá nhập khẩu đạt bình quân 328 USD/tấn, giảm 15% so với năm trước.

Đáng chú ý, sản lượng ngô của Việt Nam và Lào lại ghi nhận một sự chênh lệch lớn. Dù tăng nhập khẩu từ Lào tuy nhiên về sản lượng trong năm 2022, Việt Nam lại chứng kiến sản lượng lớn gấp nhiều lần so với quốc gia hàng xóm láng giềng này. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn.

Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5 lần so với thị trường Lào.

Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 9,5 triệu tấn ngô với kim ngạch 3,3 tỷ USD, trong đó lượng nhập khẩu ngô từ Lào đạt 77.364 tấn, trị giá 28,7 triệu USD, chiếm kim ngạch rất nhỏ với 0,8% tỷ trọng nhập khẩu.

Việt Nam là một trong hai quốc gia có khối lượng nhập khẩu ngô tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và cũng nhà nhập khẩu ngô lớn nhất trong khu vực kể từ niên vụ 2018/19. Từ năm 2012, Việt Nam đã chuyển từ nước nhập khẩu ngô lớn thứ 19 lên vị trí thứ 5 thế giới.

Theo các chuyên gia phân tích, giá lúa mì, ngô và đậu tương trên toàn cầu - sau nhiều năm tăng mạnh – năm 2023 đã có xu hướng giảm do tình trạng tắc nghẽn ở Biển Đen và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu đều giảm bớt, song vẫn dễ bị tác động bởi những cú sốc nguồn cung và lạm phát lương thực trong năm 2024.

Về nguồn cung ngô của thế giới trong tương lai, dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2023/24 đạt 1213,5 triệu tấn, tăng 5,4% so với niên vụ 2022/23 (1151,8 triệu tấn). Sản lượng tại Mỹ ước tính đạt 383,8 triệu tấn, tăng 10,1% so với năm trước (348,8 triệu tấn), trong khi sản lượng tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 0,1%, xuống 277 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 14,3% đạt 59,7 triệu tấn, Ukraine sẽ tăng 1,9% đạt 27,5 triệu tấn.