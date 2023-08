Lắp camera chống 'sầu tặc' ở Đắk Lắk

Thời gian qua, lực lượng công an ở Đắk Nông liên tiếp xử lý 2 vụ trộm cắp sầu riêng. Vụ gần nhất vào ngày 31/7, Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp bắt quả tang Đ.C.H đang cắt trộm sầu riêng tại vườn của một hộ dân ở thôn Tân Lợi (xã Đắk Ru). Công an thu giữ tang vật gồm 30 quả sầu riêng với tổng trọng lượng gần 100kg. Trước đó, Công an huyện Đắk R’lấp bắt giữ 2 đối tượng ở địa bàn huyện để điều tra về hành vi cắt trộm 700kg quả sầu riêng của một gia đình tại xã Hưng Bình