Lấp chỗ trống của phương Tây, các ngân hàng Trung Quốc đang cho Nga vay hàng tỷ USD

Kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, các cơ quan quản lý phương Tây đã trừng phạt Nga bằng nhiều biện pháp, bao gồm kêu gọi các ngân hàng quốc tế rút các hoạt động ở Nga. Thế nhưng, khoảng trống đó hiện đã được các ngân hàng Trung Quốc lấp đầy.

Theo dữ liệu của FT, bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần mức độ hợp tác với Trung Quốc kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra.

Bank of China Ltd., Ngân hàng Công thương Trung Quốc Ltd., Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Ltd. đang cho vay khoảng 10 tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2023. Hiện các ngân hàng đều từ chối bình luận về thông tin này.

Tham khảo: CNBC