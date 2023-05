Lập công ty dỏm, lừa bán combo du lịch giá rẻ

Ngày 5-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn…để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.



Trước đó, đầu tháng 5-2023, Phòng An ninh mạng làm rõ đối tượng N.T.T.Tr. (25 tuổi, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là một trong số các đối tượng sử dụng chiêu thức như trên.

Cụ thể, Tr. sử dụng nhiều sim rác, Facebook ảo, Zalo ảo để tham gia các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn.

Tại đây, Tr. tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, sau đó nhắn tin tiếp cận, nắm nhu cầu của khách hàng. Tr. sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin tour tuyến hấp dẫn hòng chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để "khách hàng" tin tưởng, Tr. tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền.

Bước đầu, Phòng An ninh mạng xác định đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người, chỉ riêng với tài khoản lừa đảo Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9-2022 đến nay nhưng đã có hàng chục nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỉ đồng.

Bên cạnh điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Đà Nẵng thông báo cho các công ty, cá nhân là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (trực tiếp là cán bộ Phạm Hoàng Dũng - Đội 3, địa chỉ: 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; SĐT: 0694.260.330; Email: doi3anm@danang.gov.vn) để cung cấp thông tin.