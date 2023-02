Lập fanpage giả, lừa hàng loạt du khách mua vé xem ca nhạc ở Đà Lạt

Ngày 20/2, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cho biết đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo bán vé xem ca nhạc giả tại TP Đà Lạt mà nạn nhân là du khách đến từ TP HCM, Khánh Hòa…

Các vụ lừa đảo xảy ra gần 1 tháng nay, hiện đã có 6 người gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố bị lừa tổng cộng mấy chục triệu đồng. Nhiều khả năng, con số thực tế còn lớn hơn bởi sau khi bị lừa trên mạng, một số nạn nhân không làm đơn tố cáo.

Tiêu biểu, chị Ngô Thị Thủy Tiên (TP HCM) cùng gia đình chuyển 7,8 triệu đồng vào tài khoản mà fanpage giả cung cấp để đặt mua 8 vé xem ca nhạc. Sau khi nhận tiền, kẻ lừa đảo lập tức chặn facebook của chị.

Với thủ đoạn tương tự, đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt của chị Mỹ Linh hơn 13 triệu đồng, anh Nguyễn Minh Phúc gần 9 triệu đồng, anh Đinh Đăng Tuệ 2,6 triệu đồng...

Trước tình trạng đó, ông Hoàng Thiên Ân, Giám Đốc Cty TNHH Mây Lang Thang đã có đơn đề nghị công an điều tra xử lý đối tượng chủ mưu và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc các đối tượng phải trả lại tiền cho khách hàng, đồng thời đền bù số tiền làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

Theo ông Ân, kẻ lừa đảo đã tạo một fanpage khá giống fanpage của công ty, với lượng like lên tới hơn 5.500 và lượng theo dõi là 5.700, chủ yếu là lượt like và follow ảo để tạo dựng niềm tin, đánh lừa khách hàng.

Fanpage giả mạo sử dụng toàn bộ thông tin từ trang Mây Lang Thang, từ lịch diễn hàng tháng, hình ảnh poster đến các bài viết video... để tăng tương tác. Điều này khiến nhiều du khách nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ. Sau khi khách hàng tiếp cận, trang này tư vấn và hướng dẫn họ đặt vé các đêm diễn và chuyển khoản vào số tài khoản mang tên N.H.L.

Tài khoản Facebook T.M. liên kết với fanpage giả mạo lừa tiền của du khách

Sau khi tiếp nhận đơn, Phòng Văn hóa - Thông tin đã chuyển cho Công an TP Đà Lạt cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý.



Lãnh đạo phòng khuyến cáo du khách nên gọi điện cho đường dây nóng của thành phố trước khi giao dịch trên mạng để tránh bị lừa đảo. Chỉ sau khoảng 10-15 phút, cơ quan sẽ xác nhận giúp du khách rằng số tài khoản nhận tiền có phải là của chính chủ hay không.

“Lừa đảo qua mạng là vấn đề nổi cộm của thành phố những năm gần đây, chủ yếu nhắm vào khách hàng mua hoa Đà Lạt, đặt phòng khách sạn qua mạng, nay lan ra lĩnh vực ca nhạc”, ông Kiệt nói.