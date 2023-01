Lập website cho 20.000 người đánh bạc với số tiền gần 400 tỉ đồng

Ngày 14-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền gần 400 tỉ đồng, có hàng chục ngàn người tham gia.

Ổ nhóm điều hành đường dây đánh bạc trên không gian mạng bị bắt giữ

Cụ thể, ngày 9-1, lực lượng trên đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Việt Linh (SN 1987, ngụ xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Đào Duy Hoàng (SN 1988), Bùi Tiến Lượng (SN 1984), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1989), Lò Văn Lượng (SN 2003; cùng ngụ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).



Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của những người này, lực lượng công an thu giữ 5 máy tính xách tay, 2 cây máy tính, 10 điện thoại di động và hơn 300 sim điện thoại và các công cụ, phương tiện liên quan để phục vụ việc đánh bạc…

Qua đấu tranh, bước đầu Công an tỉnh Ninh Bình xác định từ tháng 8-2021, Trịnh Việt Linh thuê Đào Duy Hoàng lập các website "momoloto.com, vipmomo247.me, topclmm.live, txmomo.live, clmmvip.net, clmm10k.net" để hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của "ví điện tử Momo" và thuê những người còn lại để cùng điều hành, quản lý, duy trì hoạt động của những website trên.

Tang vật liên quan được Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12-2022 đến đầu tháng 1-2023, đã có khoảng 20.000 người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và cả nước truy cập vào các website trên để đánh bạc với tổng số tiền gần 400 tỉ đồng.



Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.