Lật tẩy thủ đoạn của những đường dây mại dâm "khủng", số thành viên cực lớn, có cả người nổi tiếng

Hoạt động mại dâm được tổ chức tinh vi, ngụy trang kín kẽ

Thời gian vừa qua, thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram …, nhiều đường dây mại dâm hoạt động rầm rộ dưới dạng nhóm kín với phương thức rất tinh vi, khó phát hiện.

Telegram được nhiều đối tượng lựa chọn để hoạt động do đây là một dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí, đa nền tảng, mã hóa. Ứng dụng này cũng cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, thường được gọi là trò chuyện bí mật và gọi điện video, VoIP, chia sẻ tệp và một số tính năng khác.

Các nhóm, diễn đàn mại dâm tùy điều kiện khác nhau mà có từ hàng chục đến đến hàng chục nghìn thành viên tham gia, trong đó admin là đối tượng môi giới mại dâm chuyên nghiệp.

Số tiền giao dịch mại dâm có nhiều mức từ vài trăm ngàn đồng, vài triệu hoặc đến vài chục, vài trăm triệu đồng đối với đối tượng bán dâm thuộc dòng “cao cấp” (diễn viên, ca sỹ, người mẫu…) hoặc các cô gái trẻ có độ “hot” nhất định....

“Trợ lý” tên Ngọc Anh hình ảnh của 5 cô gái để lựa chọn. Ảnh: Công an nhân dân

Các đối tượng môi giới sẽ tìm các cô gái có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội, yêu cầu họ tự chụp ảnh rồi dùng kỹ thuật photoshop để chỉnh sửa sao cho thật ngây thơ, thu hút, sau đó sẽ đăng lên các nhóm, diễn đàn cùng với các thông tin về tuổi, cân nặng, số đo 3 vòng, kỹ năng… để chào “hàng”.

Sau khi lựa chọn, khách hàng sẽ thỏa thuận với đối tượng môi giới về giá cả; thỏa thuận xong sẽ cung cấp số điện thoại để người mua dâm kết nối trực tiếp với người bán dâm. Mỗi giao dịch thành công, người bán dâm sẽ phải cắt lại cho đối tượng môi giới số tiền nhất định.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng quản lý nhóm chỉ giao dịch, môi giới với gái bán dâm và khách mua dâm qua các tài khoản “ảo” trên các ứng dụng mạng xã hội và xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn sau khi giao dịch thành công.

Tiền thanh toán sẽ được yêu cầu chuyển khoản với những nội dung giao dịch chuyển tiền được ngụy trang kín kẽ.

Với hình thức này, các đối tượng mua bán dâm có nguy cơ rất cao trở thành nạn nhân của các hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đe dọa tống tiền khi bị ghi âm, ghi hình, dễ bị xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, tinh thần, thể xác và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình.

2 đường dây mại dâm "khủng" vừa bị triệt phá

Ngày 30/1, báo Người lao động dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Thái đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (án 2 năm tù, ra trại ngày 2/6/2022).

Điều đáng nói, "tú ông" Nguyễn Hữu Thái vừa ra tù đã tổ chức và điều hành 7 nhóm Telegram với 65.992 thành viên trong đó có nhiều sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL... để hoạt động mại dâm.

Tại thời điểm Thái bị bắt, vẫn có nhiều người đang gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia các nhóm kín trên.

Theo lời khai của Nguyễn Hữu Thái, thành viên tham gia trong các nhóm có ở hầu hết tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài.

Thái cùng các cô gái mại dâm thời điểm "tú ông" bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, để tổ chức đường dây mại dâm trên, từ tháng 8/2022, Thái bắt đầu sử dụng các nick ảo (hình đại diện là nữ giới) để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến các hoạt động mại dâm trên mạng xã hội Zalo ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước.



Mục đích của Thái tham gia các nhóm trên để tìm những người có nhu cầu bán dâm nhằm thu thập thông tin, tuyển chọn, lôi kéo những cô gái này về hoạt động cho đường dây mại dâm do Thái điều hành.

Cùng với đó, Thái đã tạo lập, mua lại các nhóm kín Telegram và Thái giữ quyền quản trị, điều hành với các nick ảo để hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính. Thành viên muốn tham gia nhóm Telegram do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái để Thái gửi ảnh, thông tin cá nhân cho lựa chọn. Nếu thành viên nào chọn được gái bán dâm ưng ý để mua dâm thì liên hệ với Thái để thỏa thuận số tiền bán dâm, Thái thỏa thuận giá bán dâm từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tuỳ thuộc vào mức độ nổi tiếng.

Theo lời khai, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm hơn 15 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức đường dây mại dâm online với hơn 15.000 thành viên, với sự giúp sức của Trần Quang Việt (31 tuổi, tạm trú tại Đà Nẵng).

Trần Quang Việt (trái) và Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Các đối tượng lập nhiều trang, group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với những người có nhu cầu mua dâm để thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, từ tháng 6/2021 đến nay, Nguyễn Đăng Khoa đã tạo lập các trang, nhóm, group Telegram có tên “H.Đ.P Đà Nẵng”, “H.Đ.P Đà Nẵng - nhóm VIP”, “H.Đ.P - Tổng hợp thông tin, hình ảnh” và “H.Đ.P - Thông báo kiểm định” để thực hiện hành vi môi giới mại dâm trên không gian mạng.

Hằng ngày, Khoa và Việt sử dụng các tài khoản và ứng dụng Telegram để tuyển mộ, lôi kéo các gái bán dâm; tương tác, đăng bài, hình ảnh quảng bá các gái bán dâm trên các nhóm, group Telegram do Khoa, Việt quản lý. Giá bán dâm dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lượt. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Việt và Khoa.

Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng Luật sư Interlia cho biết trên báo Công an nhân dân: “Dưới góc độ pháp lý, việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo, môi giới mại dâm trên không gian mạng bị coi là phạm pháp. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện. Mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. Không chỉ bị phạt tiền, hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Theo luật sư Hòe, với người dùng mạng xã hội, khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội có hành vi quảng cáo hoạt động mại dâm, người dùng cần thực hiện việc báo cáo tài khoản vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội hay lực lượng an ninh mạng để xử lý các tài khoản vi phạm.