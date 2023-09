Lấy cắp iPhone 15 trưng bày mang về dùng, kẻ gian nhận được tin nhắn kỳ lạ: Đọc xong muốn vứt ngay điện thoại

Đừng trộm cắp iPhone tại cửa hàng Apple, chỉ phí công mà thôi

Cảm giác khi bước vào cửa hàng Apple với ngập tràn đồ công nghệ chẳng khác gì một đứa trẻ bước vào cửa hàng kẹo.

Với tất cả những chiếc iPhone sáng bóng được trưng bày, tha hồ cầm trải nghiệm trên tay mà có vẻ như chẳng có biện pháp gì bảo vệ nghiêm ngặt, chắc hẳn ai đó từng nghĩ đến ý tưởng đánh cắp một trong những chiếc iPhone dùng thử ở Apple Store.

Nếu thực sự có ý định đó thì bạn nên xem xét lại. Apple có những biện pháp giám sát chặt chẽ tình trạng những chiếc iPhone trưng bày bị đánh cắp khỏi cửa hàng.

Trong một chuỗi sự kiện kỳ lạ xảy ra ở Philadelphia, Mỹ gần đây, một số iPhone đã bị đánh cắp từ cửa hàng Apple. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm kẻ cướp trẻ tuổi hét lên "iPhone miễn phí" rồi chộp lấy điện thoại chạy mất.

Những kẻ cướp này có vẻ không nhận ra rằng những chiếc iPhone mà chúng đánh cắp trên thực tế chỉ là những mẫu thử nghiệm, được cài đặt hệ điều hành nội bộ. Có nghĩa là chỉ cần điện thoại đi ra khỏi cửa hàng, những thiết bị đó sẽ chẳng khác gì cục chặn giấy.

Không chỉ có thế. Ngoài việc các thiết bị iPhone demo này không thể sử dụng cho mục đích cá nhân, trong trường hợp có ai đó đánh cắp chúng, thiết bị sẽ bị khóa và tính năng theo dõi vị trí sẽ tự động được bật.

Vì vậy, ngay cả khi iPhone bị tắt, cảnh sát vẫn có thể theo dấu và bắt được thủ phạm. Đặc biệt hơn, camera của các thiết bị demo này cũng sẽ được kích hoạt bí mật và có thể ghi lại ảnh, video về người đã đánh cắp chúng.

Trong trường hợp ai đó có ý nghĩ trong đầu rằng những chiếc iPhone dùng thử trong cửa hàng Apple quá hớ hênh, thật dễ để cuỗm lấy và chuồn mất thì họ đã nhầm.

Bình luận về video quay những chiếc iPhone bị đánh cắp trên X Twitter, chuyên gia công nghệ Ian Zelbo lưu ý rằng những chiếc iPhone này có tính năng bảo mật tích hợp cho phép Apple vô hiệu hóa từ xa và theo dõi vị trí. Vì vậy, đánh cắp iPhone là một ý tưởng tồi.

Anh đề cập đến video do một trong những tên trộm đăng lên Instagram, cho thấy những chiếc iPhone bắt đầu phát ra âm thanh báo động lớn và bị Apple khóa từ xa.

Cảnh báo cũng được kích hoạt trên iPhone, với màn hình hiển thị có nội dung: "Xin vui lòng quay lại Apple Walnut Street. Thiết bị này đã bị vô hiệu hóa và đang bị theo dõi".

Vì sao cửa hàng Apple trông có vẻ rất dễ trộm?

"Apple để mặc các thiết bị đắt tiền ở cửa hàng vì biết khả năng ai đó đánh cắp thành công là rất nhỏ. Các biện pháp an ninh được áp dụng rất chặt chẽ và rất dễ thấy (nhân viên bảo vệ, camera an ninh và hệ thống giám sát liên tục), cùng lượng lớn nhân viên túc trực", Kyle MacDonald, giám đốc điều hành GPS Force by Mojio, nói với Lifewire.

Cửa hàng Apple mang lại trải nghiệm rất khác so với hầu hết các không gian bán lẻ mà chúng ta thường thấy.

Nơi đây không giống như bước vào cỗ máy bán hàng áp lực cao mà thực tế mang lại cho khách hàng cảm giác như bước vào quán cà phê hay chốn gặp gỡ nào đó.

Những chiếc bàn lớn chứa đầy đồ công nghệ mới nhất và bạn có thể xem chúng bao lâu tùy thích mà chẳng phải nghe những lời chèo kéo bên cạnh. Hầu hết các cửa hàng thậm chí không có khu vực thanh toán nhưng Apple Store vẫn kiếm được nhiều tiền trên mỗi mét vuông hơn bất kỳ nhà bán lẻ nào trên thế giới.

"Tại Best Buy hoặc Radio Shack, khách hàng không được chạm vào các mẫu trưng bày, chúng sẽ ở phía sau kính hoặc bên trong hộp có khóa. Và những cửa hàng đó hiếm khi có hơn 10 sản phẩm demo trong mọi thời điểm", Matt Miller, Giám đốc điều hành công ty công nghệ bảo hiểm Embroker, nói với Lifewire.

Môi trường này là sự cám dỗ lớn đối với những tên trộm cơ hội hoặc những vụ trộm có kế hoạch. Tuy nhiên, mọi công sức đánh cắp iPhone trưng bày chỉ phí công.

Bạn có thể nhận thấy rằng iPhone, iPad và Mac trong Apple Store không giống với những thiết bị chúng ta sở hữu.

Ví dụ: bạn không thể đặt mật mã trên iPhone và khóa chúng. Nếu khởi động lại máy Mac tại cửa hàng, máy sẽ tự đặt lại về trạng thái đơn vị demo ban đầu. Điều này cho phép khách hàng thử bất kỳ tính năng nào mà không cần nhân viên phải mất công cài đặt lại tất cả các máy đó mỗi đêm.

Ít nhất kể từ năm 2016, Apple đã đưa các tính năng chống trộm đặc biệt vào hệ điều hành tùy chỉnh.

Một trong những tính năng đó sẽ phát hiện khi thiết bị rời khỏi và không còn kết nối với mạng Wi-Fi của cửa hàng. Trong trường hợp này, điện thoại chuyển sang chế độ báo mất và ngừng hoạt động.