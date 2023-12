Lấy chồng kém 3 tuổi, nữ diễn viên là single mom: "Tôi nhớ mãi câu nói của mẹ chồng trong ngày cưới"

Là khách mời trong chương trình Đời nghệ sĩ, Phương Trinh Jolie đã có những giây phút trải lòng về chuyện tình cảm của mình với ông xã kém cô 3 tuổi - Lý Bình.



Mới quen Lý Bình, ai cũng nghĩ: chắc vài ngày rồi tan

Nữ diễn viên nói: "Khi tôi bắt đầu quen Lý Bình và chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với khán giả, với anh em bạn bè trong giới nghệ sĩ, với người thân thì mọi người đều đặt ra nghi ngờ là: chắc vài ngày rồi tan.

Tuy nhiên, đối với tôi và Bình, cả hai đều đặt lòng tin vào nhau. Bình luôn nói với tôi, mình chẳng cần lo sợ hay ghen tuông. Nếu người đó yêu mình thì cho dù ai có giành, có thế nào thì người đó vẫn là của mình. Cái gì là của mình thì là của mình.

Chúng tôi yêu nhau, sự tôn trọng là yếu tố quyết định hạnh phúc của gia đình. Tương kính như tân là câu chúc của mẹ chồng chúc tôi trong ngày cưới của hai đứa mà tôi luôn ghi nhớ. Tôi thấy câu đó, dù chỉ 4 chữ thôi nhưng nếu chúng ta không tôn trọng nhau thì hạnh phúc sẽ mau chóng đổ vỡ.

Phương Trinh Jolie và ông xã Lý Bình.

Trong suốt 5 năm bên nhau và 1 năm vừa rồi khi có em bé, chúng tôi đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Có khoảng thời gian dịch bệnh, thời gian công việc kinh doanh không thuận lợi, rồi khi tôi bị bệnh, xây nhà, rất nhiều việc khác nhưng anh ấy vẫn luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi rất nhiều.

Nếu không có Bình thì cả hai sẽ không có được như ngày hôm nay. Mọi người thấy tôi hay livestream nhưng nếu không có Bình phía sau, không có Bình chăm lo cả ngàn việc phía sau thì chắc chắn tôi không thể hoàn thành tốt công việc được.

Bình luôn ủng hộ tôi làm bất kỳ việc gì tôi thấy thích. Đối với tôi, động lực lớn nhất chính là sự ủng hộ của ông xã, nhất là khi có thêm 1 thiên thần bé nhỏ ra đời. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người đàn ông này yêu thương con riêng của mình như con ruột của anh ấy.

Không phải là 1, 2 ngày để yêu thương một đứa bé, phải là cả một quá trình. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Còn vấn đề kéo dài bao lâu thì ngay bản thân mình còn chưa biết ngày mai mình còn sống hay không.

Đời người quá vô thương nên tôi cảm thấy, mỗi ngày mình yêu thương, sống trọn vẹn, hôm nay mình không làm ai buồn, không làm ai giận, không làm điều gì khiến mình thấy áy náy trong lòng, không làm điều gì sai, con mình vui vẻ, hạnh phúc là mình yên lòng rồi".

Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng cô luôn tin tưởng và ủng hộ nhau trong mọi việc. Để giữ hạnh phúc, Phương Trinh Jolie luôn nhớ lời dặn của mẹ chồng: tương kính như tân.

"Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lùi lại một chút"

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, quê An Giang. Cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã.

Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Người đẹp từng phát hành các MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You...

Ngoài ca hát, cô còn lấn sân điện ảnh qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Tình yêu tìm lại, Mẹ chồng nàng dâu...

Năm 2022, Phương Trinh Jolie lên xe hoa cùng diễn viên Lý Bình. Tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi tên Mia.

Lý Bình sinh năm 1991, là quán quân cuộc thi Ngôi sao mới, được chú ý qua các phim Chồng người ta, Bánh mì ông Màu 2, Trói buộc yêu thương... Hiện thu nhập của người đẹp chủ yếu đến từ công việc bán hàng online.

Trở lại sân khấu sau khi hạ sinh em bé được ba tháng, Phương Trinh Jolie ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật cho riêng mình.

Nữ ca sĩ xinh đẹp tâm sự trong chương trình Đời nghệ sĩ: "Tôi rất nôn nao được trở lại sân khấu, đặc biệt là sân khấu âm nhạc. Vì vậy, sau khi sinh em bé được 2 tháng 10 ngày, tôi bắt đầu tập luyện cho Jolie Show – mini show kỷ niệm 17 năm ca hát của tôi. Tôi luôn cố gắng hết sức mình để nuôi dưỡng niềm đam mê của một người nghệ sĩ".

Nhờ hạnh phúc viên mãn mà nhan sắc của bà mẹ 2 con cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phương Trinh Jolie chia sẻ thêm, tư duy âm nhạc và cách cảm nhận cuộc sống của cô ở thời điểm hiện tại cũng khác trước rất nhiều. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại đã là bà mẹ hai con, vì vậy tư duy và phong cách âm nhạc cũng cần có sự thay đổi.

Phương Trinh Jolie tâm sự: "Tôi đã có chồng và có con rồi nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn cái thời còn bồng bột, phát ngôn nông nổi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lùi lại một chút. Trong một cuộc tranh cãi, mình thắng hay thua cũng không còn quan trọng.

Trong âm nhạc cũng vậy, ngày xưa tôi hay cố gắng gào thét và phô diễn giọng hát của mình. Bây giờ, tôi ngồi và nhìn nhận lại mình sau khi trải qua những cuộc thi và những lời góp ý từ các giám khảo.

Tôi biết rằng bản thân mình cần phải hát như thế nào để truyền tải được cảm xúc đến người nghe, để họ khóc cùng mình. Nếu đứng trên sân khấu mà cứ gào thét nhưng không ai cảm nhận được mình hát gì thì bản thân mình chưa hoàn thành được tốt".

Hương (tổng hợp)