Lazada nói gì về việc bị First News khởi kiện?

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Lazada Việt Nam đã có phản hồi liên quan đến thông tin Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) chính thức nộp đơn khởi kiện Lazada lên TAND quận 1, TP HCM.

Một số sách bán chạy của First News được rao bán trên Lazada. Ảnh: NLĐO

Lazada khẳng định với vai trò là một nền tảng TMĐT, công ty luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình.



"Lazada là nơi quy tụ lượng lớn các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, phân phối sách hàng đầu Việt Nam trên môi trường trực tuyến. Chúng tôi tôn trọng các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như luôn thực thi những biện pháp quản lý nền tảng nghiêm ngặt để có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết những vướng mắc liên quan, từ đó xây dựng một nền tảng TMĐT đáng tin cậy - nơi sản phẩm sách chính hãng có thể được phân phối đến cho người tiêu dùng Việt Nam" - thông cáo của Lazada nêu thêm.

Trước thông tin Lazada bị First News kiện , nền tảng này không bình luận trực tiếp nhưng cho biết luôn áp dụng chính sách quản lý nền tảng nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, nhà bán hàng trên Lazada cũng phải cam kết tuân thủ theo luật pháp và quy định của địa phương. Lazada có một hệ thống nghiêm ngặt để giám sát việc vận hành. Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu vi phạm, sàn sẽ lập tức tiến hành rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm có liên quan trên nền tảng. Tất cả phản ánh liên quan tới hàng giả, hàng nhái trên sàn giao dịch TMĐT Lazada đều được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, TAND quận 1 (TP HCM) và ông Nguyễn Văn Phước (Giám đốc First News) đều xác nhận trên Báo Người Lao Động về việc First News chính thức khởi kiện Lazada vì cho rằng sàn TMĐT này có hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả, đánh lừa bạn đọc.

Ông Phước cho biết sau hơn 2 năm phát hiện các sàn TMĐT ở Việt Nam tiếp tay tiêu thụ số lượng lớn sách giả, First News đã nhiều lần cảnh báo.

Đỉnh điểm để Công ty First News nộp đơn kiện Lazada vì gần đây, Lazada tiếp tục bán rất nhiều sách giả "Muôn kiếp nhân sinh" và hơn 600 đầu sách của Công ty First News. Theo ước tính, vì việc này mà Công ty First News bị thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Công ty First News với sự trợ giúp của Công ty Luật TriLaw đã quyết định khởi kiện sàn TMĐT Lazada sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng.