Lazada vinh danh những thương hiệu xuất sắc tại giải thưởng LazMall Brand Awards 2024

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo nên những thay đổi lớn trong cách người tiêu dùng mua sắm và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới chiến lược kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Lazada khẳng định vị thế là nền tảng thương mại điện tử tiên phong, vừa mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại cho người tiêu dùng, vừa trở thành đối tác chiến lược giúp các nhãn hàng xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số hóa.

Nhằm tôn vinh những nhãn hàng có thành tựu nổi bật trong năm qua, Lazada Việt Nam đã tổ chức giải thưởng LazMall Brand Awards 2024. Đây là giải thưởng thường niên, ghi nhận những thương hiệu có chiến lược kinh doanh hiệu quả, biết tận dụng tốt các công cụ và dịch vụ từ Lazada để phục vụ người tiêu dùng, đồng thời đạt được mức tăng trưởng ấn tượng và ổn định trên nền tảng trong suốt năm qua.

Năm nay, LazMall Brand Awards 2024 đã chính thức vinh danh 10 thương hiệu tiêu biểu với chiến lược phát triển bền vững và kết quả kinh doanh ấn tượng trên nền tảng Lazada. Thương hiệu xuất sắc của năm (Brand of the Year) được trao cho tám thương hiệu hàng đầu các ngành hàng là Samsung, Philips, Coolmate, Ensure Gold, Elmich, Unilever, Huggies và Nestlé. Đây là những thương hiệu đạt kết quả kinh doanh vượt trội thông qua các sáng kiến ​​và chiến dịch quảng bá Thương hiệu xuất sắc trên nền tảng Lazada. Đặc biệt, Coolmate là một thương hiệu nội địa đến từ Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này cùng với các thương hiệu quốc tế khác, chứng minh tiềm năng phát triển mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh của các thương hiệu trong nước trên sàn thương mại điện tử.

Những nhãn hàng xuất sắc đạt giải tại Lazmall Brand Awards 2024.

Thuộc khuôn khổ giải thưởng LazMall Brand Awards 2024, thương hiệu Ứng dụng Super Brand Series xuất sắc nhất (Super Brand Series of The Year) dành cho thương hiệu Shiseido: Thương hiệu ứng dụng dịch vụ Super Brand Series của Lazada hiệu quả và đạt chỉ số tăng trưởng doanh thu vượt trội.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện Shiseido cho biết: "Super Brand Day là một trong những chiến dịch quan trọng mang đậm dấu ấn của thương hiệu, (chỉ sau Mega của sàn), chiến dịch này đã giúp Shiseido đạt được một doanh số như mong đợi, tăng trưởng hơn 400 lần so với ngày thường, đóng góp 15% doanh số cả năm, nới lượng khách hàng mới gấp 200 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những hoạt động nổi bật đó là chuỗi livestream marathon 12 tiếng - đóng góp 45% doanh số của chiến dịch với 2 khách mời KOL/KOC. Hi vọng trong năm 2025 Shiseido và Lazada tiếp tục cùng đồng hành để phát triển và có thêm nhiều chiến dịch thành công vang dội."

Đại diện lãnh đạo cấp cao Lazada Việt Nam đã trực tiếp đến doanh nghiệp và trao biểu trưng giải thưởng cho thương hiệu Shiseido.

Bên cạnh đó, thuộc khuôn khổ giải thưởng LazMall Brand Awards 2024, hạng mục Thương hiệu nới xuất sắc của năm (Rising Brand of The Year) cũng đã thuộc về thương hiệu Masan Group. Đây là hạng mục dành cho thương hiệu mới xuất sắc đạt được mức tăng trưởng vượt trội thông qua việc sử dụng hiệu quả các công cụ thương mại, giải pháp tiếp thị, phân tích chuyên sâu do Lazada cung cấp. Đồng thời, đây cũng là hạng mục ghi dấu thương hiệu có sự phát triển nhanh nhất trên nền tảng, tiếp cận số lượng người tiêu dùng cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Để vinh danh những thương hiệu thắng giải của LazMall Brand Awards 2024, đại diện lãnh đạo cấp cao của Lazada Việt Nam đã trực tiếp đến doanh nghiệp và trao biểu trưng giải thưởng cho đại diện của những đơn vị này.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện Lazada Việt Nam chia sẻ: "LazMall Brand Awards là dịp để Lazada tôn vinh những thương hiệu xuất sắc trong năm vừa qua và khẳng định giá trị của sự đồng hành trong hành trình phát triển bền vững.Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến các giải pháp và nền tảng hiệu quả nhất, giúp các đối tác nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn kết với người tiêu dùng và tạo dựng những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng. Lazada vinh dự khi là nền tảng được nhiều thương hiệu uy tín lựa chọn, để có thể đồng hành cùng họ trên con đường thành công lâu dài của TMĐT."

Với những kết quả ấn tượng của các thương hiệu tại LazMall Brand Awards 2024, có thể thấy rõ sự đổi mới trong chiến lược kinh doanh và khả năng tận dụng hiệu quả các công cụ mà Lazada cung cấp. Những dấu ấn tại LazMall Brand Awards 2024 đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của Lazada trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tạo dựng mối liên kết vững chắc với người tiêu dùng. Đây chính là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử tại Việt Nam.