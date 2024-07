Lễ di quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ đến Nghĩa trang Mai Dịch

14h45, linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Nghĩa trang Mai Dịch - nơi an nghỉ của nhiều lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, những người có nhiều công lao to lớn cho đất nước. Nơi an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng gần đài Tổ quốc ghi công.