Le Grand Jardin - khu đô thị đáng sống bậc nhất Sài Đồng

Theo đuổi sứ mệnh xây dựng một nền tảng cuộc sống vững chắc, theo tôn chỉ "vì cuộc sống", Tập đoàn BRG - đơn vị phát triển của dự án Le Grand Jardin đã thành công trong việc kiến tạo một không gian sống khác biệt, khởi nguồn cho một tương lai đầy hứa hẹn cho mọi cư dân. Le Grand Jardin tọa lạc tại ngã tư đường Nguyễn Lam - Huỳnh Văn Nghệ, khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên là điểm hội tụ của 5 giá trị sống mà bất kỳ cư dân nào cũng mong mỏi.

Chỉ 15 phút để di chuyển vào trung tâm

Với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng trong vài năm gần đây, khi sinh sống ở khu vực Sài Đồng nói riêng, cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển vào trung tâm, phố cổ. Trái ngược với cảnh khói bụi, đầy tắc nghẽn nội đô, việc sử dụng những cây cầu quen thuộc như cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên hay sắp tới đây là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vừa được phê duyệt triển khai để kết nối tại dự án cũng hỗ trợ việc di chuyển trở nên tiện lợi.

Như vậy, cư dân tại Le Grand Jardin vẫn dễ dàng sử dụng những dịch vụ tiện ích vui chơi giải trí tại khu vực trung tâm sầm uất, đi tới các cơ quan hành chính đầu não tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm hay thực hiện việc giao thương, gặp gỡ khách hàng ở khu vực này. Đây cũng là khu vực dễ dàng kết nối với Quốc lộ 5A, 5B 1A… hay Quốc lộ 5 kéo dài tới khu vực đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân…

Mật độ dân số thấp

Hiện nay, quận Long Biên được đánh giá là khu vực sở hữu mật độ thấp nhất trong số các quận của thủ đô với mức xấp xỉ 4 người/km2, chỉ bằng 1/7 so với các quận Hoàn Kiếm, 1/8 của quận Hai Bà Trưng. Không chỉ đường sá luôn sạch đẹp, mỹ quan chung được đảm bảo, khu vực Long Biên nói chung và Sài Đồng nói riêng còn là nơi tập trung những cư dân văn minh, hiện đại sinh sống tại các khu đô thị lớn như Vinhomes Riverside, khu đô thị Việt Hưng...

Sinh sống tại dự án Le Grand Jardin, cư dân tương lai được tận hưởng những lợi ích thiết thực này. Hình ảnh nội đô đầy xe cộ, khói bụi, bon chen quen thuộc nay không còn, thay vào đó là những cung đường rộng thoáng, giao thông đi lại thuận tiện, di chuyển nhanh chóng.

Gần thiên nhiên, không gian trong lành

Sự kết hợp của những lợi thế về mật độ dân số thấp, quỹ đất còn dồi dào, hạ tầng được khai thác bài bản nhanh chóng tạo ra một không gian sống trong lành, thoáng đãng. Trong cuộc sống đô thị hiện đại nhiều áp lực, ô nhiễm thì đây là một trong những nhu cầu thiết yếu, tối quan trọng của mọi cư dân.

Hơn nữa, ngay trong dự án, chủ đầu tư cũng kiến tạo một quần thể sinh thái phong phú với hơn 60% diện tích được sử dụng nhằm tạo không gian xanh, gắn kết con người với thiên nhiên cỏ cây. Từ khóm hoa, đường dạo bộ cho tới khu vườn, bể bơi, tất cả góp phần tạo thành một khu vườn lớn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu thư giãn, giải tỏa căng thẳng của cư dân.

Đặc biệt, view hồ rộng lớn ngay trước dự áo tạo cảm giác thông thoáng mà không phải dự nào ở nội đô cũng có. Không chỉ tạo cảnh quan chung, tầm nhìn không bị che chắn, mà luồng gió mát từ hồ cũng khiến cư dân sinh sống tại dự án luôn có cảm giác mát mẻ, trong lành.

Đủ đầy tiện ích nội ngoại khu

Trong bán kính 1km từ dự án Le Grand Jardin, hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú là một trong những điểm cộng lớn nhất ngay khi dự án vừa được tung ra thị trường. Với tiện ích giáo dục, điểm qua, xấp xỉ đã có 10 trường học đủ các các cấp mầm non đến các trường trung học quốc tế nổi tiếng như: Vinschool, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, trường mầm non Sao Xanh, trường mầm non Hoa Sữa…Với tiện ích giải trí, đi xa thêm chỉ vài trăm mét, mọi nhu cầu vui chơi của cư dân được đáp ứng tại các Trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Aeon Mall, BigC Long Viên, CGV Long Biên, Savico Mall….

Không cần đi xa, ngay tại dự án, hồ nước trước dự án, khu vườn hoa khoe sắc nơi tiểu cảnh, hồ sinh thái, đài phun nước… cũng là địa điểm thích hợp để cả gia đình vui chơi, trò chuyện, kết nối và xây dựng kỷ niệm. Những dịp cuối tuần ngại đi xa, cư dân có thể khơi nguồn cảm hứng sống và vận động tái tạo năng lượng tại khu vực vườn khiêu vũ, sàn tập gym, sân tập yoga… Bên cạnh đó, đây là dự án chung cư duy nhất tại khu vực có 2 bể bơi trong khuôn viên lần lượt có diện tích 360m2 và 440m2 – chưa nhiều dự án căn hộ ở khu vực này có được. Chuỗi tiện ích nội khu này đảm bảo cho cư dân một lối sống lành mạnh, hiện đại, văn minh và giàu sức sống.

Sống tại không gian được xây dựng bởi đơn vị tiếng tăm

Xây dựng được không gian lý tưởng như tại Le Grand Jardin là một thách thức dành cho đơn vị phát triển đơn vị thiết kế cũng như các nhà thầu. Bài toán khó này được giải bởi các đơn vị uy tín hàng đầu trên thị trường: BRG Group - doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, đơn vị thiết kế và thi công cảnh quan West Green từ Canada, cũng như nhà thầu Hòa Bình và đơn vị giám sát thi công Coninco 3C.

Từ việc lựa chọn vị trí cho đến thiết kế, chất lượng công trình dự án, các đơn vị này đã khẳng định và chứng minh được tầm nhìn dài hạn và gửi gắm được tâm huyết nâng cao chất lượng sống cho khu vực. Bên cạnh đó, những chính sách bán hàng hấp dẫn như 2,5 tỷ đồng cho căn hộ 3 phòng ngủ, cho vay lên đến 15 tháng, tiến độ thanh toán chia nhỏ thành 5 đợt giúp dự án ghi điểm mạnh với khách hàng.