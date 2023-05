"Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022" tạo đà giúp doanh thu du lịch địa phương tăng 150% sau 1 tháng

Doanh thu du lịch tăng 150% nhờ sự kiện

Vượt qua muôn vàn trở ngại, "Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò" đã mang đến một không gian văn hóa – nghệ thuật độc đáo với quy mô chưa từng có tại Tây Bắc. Có thể ví von, Lễ hội đã tạo ra một "bảo tàng sống", nơi lịch sử văn hóa ngàn năm của người Thái được bảo tồn, đánh thức một cách sống động, tái hiện một cách chân thực nhất những khung cảnh vượt không gian – thời gian.

Với mục tiêu đưa nghệ thuật Xòe Thái thành trọng tâm để tôn vinh văn hóa bản địa và tạo sức hút cho ngành du lịch địa phương, ekip tổ chức đã tận dụng và khai thác thế mạnh về bản sắc văn hóa đa dạng cũng như nguồn lực dồi dào của địa phương, tình yêu văn hóa, yêu nghệ thuật Xòe của người dân để tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch mới của Mường Lò – Yên Bái.





Sự thành công của Lễ Hội tạo được tác động mạnh mẽ đến truyền thông và ngành du lịch của tỉnh: chỉ trong tháng 9/2022, toàn tỉnh đón 260.200 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 6.600 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 150% so với tháng 8/2022. Lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách, vượt 18,7% kế hoạch năm, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước đạt 886,85 tỷ đồng, vượt 4,9% kế hoạch năm, tăng 161,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ tính riêng ngày 24/09/2022 diễn ra sự kiện chính thức Lễ hội Xòe Thái, thị xã Nghĩa Lộ đón 28.000 du khách đến và tham gia các hoạt động. Đây là con số vô cùng ấn tượng với một thị xã miền núi chỉ có hơn 68.000 dân cư sống rải rác.

"Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022" nhận cúp Vàng giải thưởng Event Marketing Awards 2023

Thành công của sự kiện đã khiến đạo diễn Lê Hải Yến được truyền thông gọi bằng cái tên "phù thuỷ Lễ hội" – bởi cái tài biến hóa của cô cùng ekip trong những điều kiện vô cùng khó khăn, hạn chế và những thử thách khắc nghiệt của thời tiết. Chương trình đã thực sự vinh danh trọn vẹn sức sống của di sản Xoè Thái trong suốt chiều dài lịch sử, văn hoá của người Thái, khẳng định được sức sống mãnh liệt của điệu Xoè nói riêng, văn hoá Tây Bắc nói chung trong đời sống hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh và đạo diễn Lê Hải Yến cùng ekip thực hiện Lễ hội Văn hoá và du lịch Mường Lò đón nhận chiếc cup danh giá của giải thưởng

Tối 9/5, tại Hà Nội, Newday Media JSC, đơn vị thực hiện "Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022" đã tổ chức buổi công bố cúp Vàng giải thưởng Event Marketing Awards 2023 (EMA 2023) dành cho sự kiện "Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022".

Event Marketing Awards 2023 (EMA 2023) - giải thưởng tôn vinh những sự kiện được đầu tư công phu, sáng tạo bậc nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vừa vinh danh giải Vàng cho sự kiện "Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò" do UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Newday Media JSC tổ chức trong hạng mục Best Arts & Cultural Event (Sự kiện văn hoá nghệ thuật xuất sắc nhất).

Giải thưởng EMA 2023 do Campaign Asia-Pacific, một trong những tạp chí danh giá và uy tín nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, là giải thưởng nổi tiếng trong lĩnh vực Event và Marketing của Châu Á. Đây là hạng mục tôn vinh các sự kiện văn hoá và nghệ thuật xuất sắc nhất khu vực, bao gồm: các sự kiện lễ hội, triển lãm/ trưng bày nghệ thuật, concerts, chương trình nghệ thuật, cuộc thi liên quan đến nghệ thuật.

Với việc vinh danh giải Vàng cho sự kiện "Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò", lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện đến từ Việt Nam là Newday Media đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn của Châu Á để giành chiến thắng.