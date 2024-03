Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội PG Aura An Đồng Hải Phòng

Tham dự Lễ Khởi công có đại diện phía Chủ đầu tư và các đơn vị gồm: Đơn vị thiết kế - Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Đơn vị Quản lý dự án - Công ty CP Coninco 3C, Đơn vị Tư vấn giám sát - Công ty CP Tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng Coninco, Đơn vị thi công - Công ty CP Xây dựng GM, Đơn vị Tư vấn và phát triển kinh doanh - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại TTP cùng các khách mời và đối tác.



Dự án PG Aura An Đồng là dự án trọng điểm cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị PG An Đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân đang sinh sống tại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn. Chủ đầu tư hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường cảnh quan đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cung cấp các dịch vụ tập trung nhằm phục vụ đời sống người dân, quy hoạch tổng thể PG An Đồng thành Khu đô thị hiện đại, sầm uất và phát triển bậc nhất trên địa bàn huyện An Dương.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG làm Chủ đầu tư, với tổng diện tích sàn xây dựng công trình 72.037m2 với chiều cao 23 tầng, cung cấp ra thị trường 775 căn hộ. PG Aura An Đồng có vị trí đắt giá tại trung tâm Khu đô thị PG An Đồng, cách trung tâm TP. Hải Phòng chưa đến 10 phút di chuyển, trong vòng bán kính 2km dễ dàng kết nối với các vùng tiện ích ngoại khu gồm chợ dân sinh, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu vui chơi giải trí. Dự án nằm tại vị trí có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, tiện kết nối với mạng lưới đường bộ, đường sắt và đường hàng không quốc gia, đặc biệt nằm gần các trục giao thông huyết mạch như: Quốc Lộ 5A, Quốc Lộ 10, đường 351, đường 208, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Chung cư PG Aura An Đồng định vị là nhà ở xã hội chất lượng trên địa bàn Huyện An Dương nói riêng và thành phố nói chung. Được xây dựng với mật độ dân cư thấp, diện tích cây xanh chiếm tới 65% đồng thời nằm ở vị trí giao thoa giữa sông Lạch Tray và sông Tam Bạc, PG Aura An Đồng mang đến không gian sống trong lành, mát mẻ ngay giữa lòng khu đô thị sầm uất. Với hàng cây xanh chạy dọc khắp mọi nẻo đường cùng hơn hai mươi tiện ích hiện đại và các khu vực chức năng được bố trí hợp lý, đây chính là điểm an cư lý tưởng của cư dân mọi lứa tuổi.

PG Aura An Đồng cung cấp đa dạng loại hình căn hộ có diện tích từ 46,5m2 đến 77m2 phù hợp cho gia đình từ một đến đa thế hệ, với thiết kế thông minh nhằm đáp ứng chất lượng sống ngày càng cao của người dân thành phố. Ưu điểm của căn hộ PG Aura An Đồng là sở hữu tầm nhìn thoáng đãng với không gian mở ngập tràn ánh sáng và không khí tự nhiên, thiết kế không góc chết nhờ mặt bằng không cột và có từ một đến hai logia tạo nên sự thoải mái, rộng rãi đồng thời tiết kiệm năng lượng sử dụng. Mỗi căn hộ đều được trang bị hệ thống nội thất hiện đại và sang trọng, từ trần, tường, sàn nhà, thiết bị vệ sinh, phòng tắm… đều được chọn lọc tỉ mỉ từ những thương hiệu uy tín nhằm mang đến không gian tiện nghi cho chủ sở hữu.

PG Aura An Đồng là dự án tâm huyết của chủ đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng cảnh quan của Khu đô thị PG An Đồng, đồng thời giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân đang sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư, Đơn vị thi công và các Đơn vị đối tác sẽ tập trung cao nhân lực và vật lực, tổ chức thi công để hoàn thiện Dự án đúng chất lượng và tiến độ bàn giao, đảm bảo tuyệt đối về thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn lao động.

Lễ Khởi công dự án PG Aura An Đồng đã diễn ra thành công với trọn vẹn các nghi thức. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình kiến tạo Khu đô thị xanh văn minh, hiện đại phù hợp với khả năng tài chính của người dân.