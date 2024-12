Lễ kick-off dự án Him Lam Boulevard "thắp lửa" BĐS Thường Tín

Được đánh giá là thị trường tiềm năng vì quy tụ cả cao tốc, công nghiệp và sân bay, hưởng lợi lớn từ xu hướng giãn dân trong Thủ đô cùng vị trí cửa ngõ kinh tế quan trọng phía Nam Hà Nội, song thị trường BĐS Thường Tín vẫn chưa thực sự sôi động do thiếu hụt nguồn cung mới.

Sự xuất hiện của dự án Him Lam Boulevard được ví như điểm sáng mới của thị trường cuối năm, không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung cho phân khúc BĐS thấp tầng ven đô mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nắm bắt được thời điểm "vàng" trước khi Thường Tín chính thức lên quận vào năm 2030.

Nhờ sức hút nội tại của dự án, sự kiện kick-off Him Lam Boulevard với chủ đề "Chạm đến danh vọng" đã hội tụ gần 500 chiến binh sales tinh hoa cùng tham dự và hợp lực thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết. Sự kiện cũng chứng kiến màn ký kết hợp tác giữa đơn vị phát triển Won Direct, Chủ đầu tư và 14 đại lý phân phối chính thức. Những thông tin đắt giá về quy hoạch và chính sách lần đầu được hé lộ tại sự kiện đã đẩy không khí của buổi lễ lên cao trào. Kể từ dấu mốc quan trọng này, hành trình chinh phục tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS Thường Tín chính thức được khai mở: 14 đại lý sẽ chính thức trở thành cánh tay nối dài của Chủ đầu tư và Won Direct cùng giới thiệu, chia sẻ các lợi thế của khu đô thị Him Lam Boulevard tới các khách hàng.

Nghi thức "Chạm đến danh vọng" – Cánh cổng mở ra thịnh vượng của dự án Him Lam Boulevard

Bằng nhiều hình ảnh trực quan và thông tin đa chiều, mọi khía cạnh của dự án, xuất phát từ định vị thị trường BĐS phía Nam Hà Nội, quy hoạch chiến lược phát triển dài hạn, giá trị kiến trúc, hệ thống tiện ích nội khu và liên kết vùng cho đến bài toán sinh lời vượt trội, tất cả đều được đại diện Won Direct phân tích kỹ lưỡng, giúp cho quý khách hàng và đội ngũ kinh doanh hiểu rõ hơn về tiềm năng của dự án.

Sự hợp tác giữa Won Direct và các đại lý phân phối chính thức

Ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc dự án Công ty CP phát triển bất động sản Won Direct - đơn vị phát triển dự án Him Lam Boulevard cũng chia sẻ: "Ngay khi những thông tin về khu đô thị mở Him Lam Boulevard vừa được hé lộ, ekip phát triển dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại lý bởi đã rất lâu thị trường mới được đón nhận một dự án ven đô sở hữu nhiều ưu thế vượt trội và chính sách bán hàng hấp dẫn như vậy. Ngoài việc chia nhỏ đợt thanh toán để giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng, Chủ đầu tư còn xây dựng chính sách vay vốn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với số vốn tự có chỉ từ 3 tỷ đồng, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ đến 70% giá trị sản phẩm, miễn lãi trong vòng 12 tháng. Một sản phẩm liền kề nằm trong khu đô thị đồng bộ tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô mà giá bán chỉ từ 149 triệu/m2 cho 1 căn nhà 5 tầng đã bao gồm VAT chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm đầu tư của cả thị trường những tháng cuối năm."

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc dự án Won Direct phân tích tiềm năng Dự án

Toạ lại tại vị trí mặt tiền đại lộ Lý Tử Tấn rộng 33m với 6 làn xe, khu đô thị Him Lam Boulevard là nơi giao thoa của hàng loạt trục hạ tầng giao thông trọng điểm. Dự án sở hữu lợi thế vị trí chiến lược trong tổng thể quy hoạch huyện Thường Tín với khả năng kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong bán kính hơn 1km. Trong tương lai, khu đô thị mở Him Lam Boulevard sẽ tiếp tục được thừa hưởng hạ tầng giao thông phát triển của khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô cùng quy hoạch lên quận vào năm 2030 của huyện Thường Tín. Đây là những động lực bền vững cho lộ trình tăng giá trị của dự án trong 3-5 năm tới, đặc biệt là khi tất cả các dự án hạ tầng đi vào hoạt động.

Him Lam Boulevard dự báo sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường BĐS khu vực phía Nam Hà Nội, bởi quỹ sản phẩm giới hạn chỉ gồm 98 căn liền kề. Đặc biệt, với uy tín của Chủ đầu tư cùng nhiều sản phẩm BĐS bảo chứng làm nên thương hiệu, Him Lam Boulevard dự báo tạo nên những kỳ tích mới trên thị trường cuối năm 2024.

