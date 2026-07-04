Leeds Beckett MBA Trial Class khởi đầu hành trình MBA từ trải nghiệm thực tế

Mới đây, chuỗi lớp học trải nghiệm Leeds Beckett MBA Trial Class với các chủ đề "Giữ chân nhân tài trong môi trường đa thế hệ và đa văn hóa" tại Hà Nội, Đà Nẵng và "Giải mã xu hướng toàn cầu qua lăng kính đổi mới sáng tạo" tại TP.HCM đã thu hút nhiều chuyên viên, nhà quản lý và chủ doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực. Tại đây, người tham dự không chỉ tìm hiểu thông tin chương trình mà còn trực tiếp trải nghiệm một buổi học MBA theo đúng phương pháp đào tạo của Leeds Beckett MBA.

Theo TS. Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT, đơn vị triển khai chương trình tại Việt Nam, lớp học trải nghiệm được thiết kế để người học có thêm cơ sở đánh giá sự phù hợp của chương trình với mục tiêu của bản thân.

"MBA là khoản đầu tư lớn. Việc lựa chọn MBA không chỉ dựa trên chương trình học hay bằng cấp, mà còn là sự phù hợp với phương pháp đào tạo, giảng viên và cộng đồng học tập. Vì vậy, chúng tôi muốn người học có cơ hội trực tiếp trải nghiệm chương trình để tự tin trước khi ra quyết định.", ông Huy chia sẻ.

Mỗi lớp học thử đều bắt đầu bằng các tình huống quản trị quen thuộc trong doanh nghiệp. Người tham dự cùng phân tích bài toán, trao đổi quan điểm, phản biện lẫn nhau và tìm lời giải dưới sự dẫn dắt của giảng viên. Các chủ đề quản trị đều được tiếp cận theo tư duy hệ thống, giúp người học nhận diện nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trước khi đề xuất giải pháp.

Thông qua Leeds Beckett MBA Trial Class, người tham dự cũng trực tiếp trải nghiệm phương pháp học đặc trưng của Leeds Beckett MBA, với trọng tâm là thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống và trao đổi đa chiều thay vì tiếp nhận kiến thức theo một chiều. Theo đại diện chương trình, đây là cách chương trình phát triển tư duy phân tích, năng lực ra quyết định và khả năng giải quyết các vấn đề quản trị trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, người tham dự còn có cơ hội kết nối với cộng đồng gồm các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Cùng một bài toán quản trị nhưng mỗi người mang đến những góc nhìn khác nhau dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, tạo nên những cuộc trao đổi đa chiều ngay trong lớp học.

Những trải nghiệm thực tế cũng giúp người tham dự có thêm cơ sở để đánh giá trước khi quyết định theo học.

Chị Yến Vy, làm việc trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh, cho biết điều chị quan tâm nhất khi lựa chọn MBA là phương pháp đào tạo có thực sự phù hợp với người đang đi làm hay không. "Nhiều nội dung trong buổi học giúp tôi liên hệ ngay đến những vấn đề mình đang gặp trong công việc. Trải nghiệm này giúp tôi hình dung rõ hơn cách chương trình tiếp cận các bài toán quản trị và có thêm cơ sở để tin rằng quyết định chọn học Leeds Beckett MBA của mình là đúng.", chị chia sẻ.

Trong khi đó, chị Thanh Thủy, hiện công tác tại Nova Group, cho biết lớp học thử giúp chị cảm nhận rõ hơn về cộng đồng học viên. "Qua cách mọi người trao đổi và phản biện, tôi hình dung rõ hơn môi trường học tập cũng như giá trị của cộng đồng học viên ở LBM. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp tôi yên tâm hơn khi theo học", chị cho biết.

Theo TS. Trần Quang Huy, lớp học thử chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình học tập tại Leeds Beckett MBA. Sau khi nhập học, học viên tiếp tục tham gia các học phần chuyên sâu, dự án giải quyết bài toán doanh nghiệp, các buổi chia sẻ cùng chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời mở rộng kết nối thông qua cộng đồng học viên đa ngành và mạng lưới cựu học viên.

Với Leeds Beckett MBA, trải nghiệm của người học không bắt đầu từ ngày nhập học và cũng không kết thúc khi nhận bằng. Mỗi điểm chạm, từ lớp học trải nghiệm đầu tiên đến cộng đồng cựu học viên, đều được thiết kế như một phần của hành trình phát triển năng lực quản trị lâu dài.

Leeds Beckett MBA là chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế do Đại học Leeds Beckett, Vương quốc Anh phối hợp cùng Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT triển khai tại Việt Nam. Với chương trình học tinh gọn, chú trọng giải quyết các bài toán quản trị thực tiễn và bằng MBA được cấp trực tiếp bởi Đại học Leeds Beckett, chương trình mang đến cơ hội học MBA Quốc tế tại Việt Nam với lịch học linh hoạt, không gián đoạn sự nghiệp.

Hiện FSB đang đào tạo Leeds Beckett MBA tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.