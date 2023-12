Lên kế hoạch đóng 200 cửa hàng, Thế Giới Di Động (MWG) có động thái mới với Viettel

Mới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đã ký kết hợp tác với Viettel cung cấp dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại hơn 2.200 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ở bất kể trong hay ngoài giờ hành chính, các ngày cuối tuần nay dịp lễ Tết với 40 ngân hàng được chấp nhận.

“Tại các cửa hàng, khách sẽ được phục vụ một cách nhanh chóng, không phải lấy số hay xếp hàng chờ đợi, dịch vụ hỗ trợ nạp tiền và chuyển tiền vào tài khoản cho hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam giúp tiết kiệm nhiều thời gian. Nếu như trước đây, khách hàng sẽ phải tới ngân hàng nộp tiền thì nay với dịch vụ này, họ có thể ghé qua một cửa hàng Thế Giới Di Động hay Điện máy Xanh bất kỳ để nộp, tiền sẽ vào tài khoản ngay sau 5 phút", phía MWG cho biết.

Ngoài ra, MWG cũng hợp tác với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI để mở rộng các điểm thu phí BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Khách hàng có thể đăng ký tham gia mới hay gia hạn tại các điểm bán của chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh tại TP HCM từ ngày 22/11. Theo lộ trình, dự kiến dịch vụ sẽ được mở rộng ra khắp 63 tỉnh thành toàn quốc trong quý 1/2024.

Trước khi "lấn sân" sang mảng tài chính, MWG đang gặp nhiều khó khăn do tình hình ngành bán lẻ đi xuống, người dân thắt chặt chi tiêu. Quý 3/2023, công ty ghi nhận doanh thu 30.287 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, MWG đã thu về 182 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này lại gấp đôi so với quý 2 liền kề trước đó. EPS giảm từ 618 đồng về còn 26 đồng.

Lũy kế 9 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần 86.858 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 77,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,5% và 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này còn rất xa mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ trong năm nay.

Như đã thông tin trong cuộc họp cập nhật KQKD quý 3, Thế giới di động sẽ tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc trong quý 4 để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

Theo kế hoạch, công ty cho biết sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý 4/2023. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch sẽ được công ty theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm.

Tính đến cuối tháng 10, số lượng cửa hàng Thế giới di động là 1.158 cửa hàng, bao gồm 99 TOPZONE và 2.281 cửa hàng Điện máy Xanh.

Đồng thời, MWG cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng, tập trung vào những gì cốt lõi và mang lại hiệu quả thiết thực cho Tập đoàn hướng tới vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nhận thấy những tín hiệu khả quan.