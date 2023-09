Lên kế hoạch IPO tỷ đô, công ty con của các ông lớn Thái Lan Big C, SCG, CP đồng loạt hoãn

Mới đây, theo thông tin từ Bangkok Post , một loạt ông lớn đến từ Thái Lan đang có đơn vị thành viên sở hữu các thương hiệu tại Việt Nam đã phải dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong thời gian gần đây.

Cụ thể, nhà điều hành siêu thị và cửa hàng tiện lợi Big C Retail Corp , chủ sở hữu của thương hiệu Big C hay GO công bố hoãn kế hoạch IPO do điều kiện không thuận lợi. Giám đốc điều hành Big C Aswin Techajareonvikul cho biết công ty buộc phải trì hoãn khi ban lãnh đạo xem xét lợi ích của cổ đông và các bên liên quan khác.

Hồi tháng 1, Bloomberg đã đưa tin Big C tìm cách huy động khoảng 35 tỷ Bath (khoảng hơn 1 tỷ USD) từ việc bán cổ phiếu ra công chúng. Ông Aswin cũng cho biết công ty sẽ khởi động lại kế hoạch này khi thị trường chứng khoán cải thiện.

Sự trì hoãn xảy ra sau khi vị CEO của Big C công bố niêm yết kép ở cả Hong Kong và Bangkok trong quý 4/2023. Ông từng chia sẻ với South China Morning rằng thanh khoản lớn ở sàn Hong Kong cùng sự quan tâm của nhà đầu tư là một nơi lý tưởng để Big C niêm yết bên ngoài Thái Lan. Nhà bán lẻ này cũng đã mua lại chuỗi AbouThai ở Hong Kong và có kế hoạch đổi thương hiệu thành cửa hàng Big C.

Động thái mới đây của Big C không phải là thương vụ hoãn IPO duy nhất xảy ra trong năm nay.

Thành viên của SCG, CPF Global Food Solution cũng hoãn kế hoạch IPO

Cũng theo Bangkok Post, Siam Cement Group (SCG) doanh nghiệp sở hữu Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) và một loạt doanh nghiệp xi măng, nhựa tại Việt Nam cũng đã hoãn IPO công ty con là SCG Chemicals (SCGC). Nguyên nhân được đưa ra là doanh nghiệp không thể đưa ra mốc cụ thể để thực hiện IPO do mô hình lớn của công ty, cùng với các điều kiện kinh tế và đầu tư không thuận lợi.

Thậm chí, SCG đã nộp hồ sơ niêm yết SCGC vào tháng 4, sau đó gia hạn đến tháng 10 và khó có thể gia hạn thêm. Chủ tịch SCG Roongrote Rangsiyopash cho biết công ty đã xem xét tính hợp lý từ các đợt IPO và niêm yết cổ phiếu của SCGC trên Sở giao dịch Chứng khoán Thái Lan.

SCG cũng tính đến các yếu tố liên quan như mức quan tâm của các nhà đầu tư, cũng như các hoàn cảnh bên ngoài như khủng hoảng năng lượng, điều kiện thị trường tài chính và niềm tin của nhà đầu tư. Dù vậy, việc IPO SCGC sẽ tiến hành ngay sau khi tình hình được cải thiện.

Theo Bangkok Post, IPO SCGC có thể trở thành vụ giá trị nhất tại Thái Lan với số vốn đăng ký là 114 tỷ Baht, tương đương 3,4 tỷ USD. SCGC dự kiến sẽ lưu hành 3,85 tỷ cổ phiếu, chiếm 25,2% vốn của công ty.

Ngoài Big C và SCG, CPF Global Food Solutions, công ty con chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hạt giống cây trồng của tập đoàn CP Foods - chủ CP Việt Nam cũng nộp đơn xin hoãn đợt IPO trị giá khoảng 1 tỷ USD.