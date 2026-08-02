Lệnh bắt tạm giam 35 người liên quan đến số tiền 500 tỷ đồng, trong đó có Master Huỳnh Minh Toàn

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.

Vừa qua, sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò của các đối tượng trong đường dây và tiến hành khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản được cấp để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác thông qua trang mạng Bong88.com.

Việc cá cược được thực hiện dưới hình thức quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền Việt Nam theo tỷ lệ do các đối tượng tự thỏa thuận. Tùy từng cấp quản lý, mỗi điểm được quy ước tương ứng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Kết quả thắng, thua được đối chiếu, tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ Hai hằng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, giao nhận tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác.

Quá trình điều tra xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp "Super - Master - Agent - Member". Trong đó, đối tượng giữ vai trò "Super" quản lý tổng hạn mức điểm, phân quyền và điều hành hoạt động của 04 tài khoản "Master", gồm: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các Master trực tiếp quản lý, cấp hạn mức điểm cho các Agent, theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả thắng, thua và thanh toán với các Agent thuộc quyền quản lý. Các "Agent" gồm: Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương, Nguyễn Trí Thông.

Các Agent tiếp tục cấp phát tài khoản Member để người chơi trực tiếp tham gia cá cược trên hệ thống. Bước đầu xác định, từ khoảng tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt xóa, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Bong88.com, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 500 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 35 bị can, trong đó có 04 Master và 04 Agent để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét làm rõ đối tượng giữ vai trò Super và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.