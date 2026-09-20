Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng SN 2001

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở đối với Lưu Thị Như Băng (sinh năm 2001, ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, đầu tháng 9/2025, do cần tiền để trả nợ và tiều xài cá nhân nên Lưu Thị Như Băng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà L.K.L.

Băng đưa ra thông tin gian dối với bà L. là Băng đã được ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay tiền bằng gói bảo hiểm, cần tiền làm chi phí đi lại, làm hồ sơ, thủ tục và tiêu xài cá nhân trong khoảng thời gian ngân hàng chưa giải ngân.

Để tạo lòng tin với bà L., Băng đã tạo tin nhắn giả ngân hàng đã giải ngân và gửi cho bà L. xem và hứa khi nào rút tiền được sẽ lấy số tiền đó trả lại và cho bà L. mượn thêm. Bà L. tin là thật nên cho Băng mượn tiền.

Với thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ ngày 09/9/2025 đến ngày 04/11/2025, Băng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền và được bà L. chuyển khoản và đưa tiền mặt nhiều lần với tổng số tiền là 444.145.000 đồng.

Đến ngày 04/11/2025, bà L. đến ngân hàng tìm hiểu thì phát hiện Băng không có vay tiền ngân hàng mà chỉ đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền.

Qua vụ việc trên có thể thấy các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, nhất là các đối tượng có thể tạo hình ảnh, tin nhắn hoặc những nội dung điện tử có hình thức giống thông tin chính thức của ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm tạo lòng tin đối với người bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những yêu cầu chuyển tiền liên quan đến hồ sơ vay vốn, đặc biệt là các khoản tiền được yêu cầu với lý do "phí làm hồ sơ", "phí giải ngân", "phí bảo hiểm" hoặc các chi phí phát sinh khác.

Khi nhận được thông báo về việc giải ngân, người dân cần trực tiếp liên hệ ngân hàng thông qua các kênh chính thức để xác minh, không chỉ căn cứ vào hình ảnh hoặc tin nhắn được gửi qua mạng xã hội.