Lewandowski đoạt giải FIFA The Best năm thứ 2 liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Ronaldo

Robert Lewandowski là chủ nhân của giải thưởng FIFA The Best 2021

Lewandowski là cầu thủ người Ba Lan và cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đầu tiên trong lịch sử 2 lần giành giải thưởng FIFA The Best. Trung phong sinh năm 1988 cân bằng kỷ lục của Ronaldo để cùng CR7 trở thành 2 ngôi sao có số lần đoạt giải FIFA The Best nhiều nhất lịch sử.

Ở năm 2021, Lewandowski ghi 56 bàn thắng, có 15 đường kiến tạo sau 50 lần ra sân trong màu áo Bayern cũng như ĐT Ba Lan để vượt qua Messi và Mohamed Salah trong cuộc đua giành danh hiệu FIFA The Best 2021.

Trước khi giành giải thưởng FIFA The Best 2021, Lewy có trong tay nhiều danh hiệu cá nhân ở mùa giải 2020/21 như: Tiền đạo xuất sắc nhất năm (được trao ở Gala trao giải Quả bóng Vàng 2021), Chiếc giày vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới Bundesliga.

Về mặt danh hiệu tập thể, Lewandowski giúp Bayern đoạt chức vô địch Bundesliga 2020/21 và siêu cúp Đức 2021.

Hồi tháng 12/2020, số 9 của Hùm Xám xứ Bavaria từng "bỏ túi" danh hiệu FIFA The Best 2020 với số điểm 52, đánh bại Ronaldo - người về nhì với 38 điểm và Lionel Messi - cầu thủ đứng thứ 3 với 35 điểm. 2020 cũng là năm đầu tiên Lewy đoạt giải thưởng FIFA The Best trong sự nghiệp.

The Best FIFA Men's Coach (Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm): Thomas Tuchel

Arsene Wenger xướng tên Tuchel ở hạng mục HLV nam của năm

The Best FIFA Men's Goalkeeper (Thủ môn nam xuất sắc nhất năm): Edouard Mendy



Kasper Schmeichel gọi tên Mendy ở hạng mục thủ môn nam hay nhất năm

FIFA Puskas Awards 2021 (Bàn thắng đẹp nhất năm): Erik Lamela

Siêu phẩm của Lamela ở phút thứ 33 trong trận Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur (vòng 28 Ngoại Hạng Anh 2020/21) trở thành chủ nhân giải thưởng FIFA Puskas 2021

FIFA FIFPro Men's World 11 (Đội hình nam tiêu biểu của năm)

The Best Men FIFA Special Award (Giải thưởng đặc biệt dành cho cầu thủ nam): Cristiano Ronaldo

Gianni Infantino - chủ tịch FIFA trao giải cho Ronaldo

FIFA Fair Play Awards (Hành động Fair Play của năm): Đội tuyển quốc gia Đan Mạch

The FIFA Fan Awards (Cổ động viên của năm): Người hâm mộ ĐT Đan Mạch và Phần Lan

The Best FIFA Women's Player (Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm): Alexia Putellas

The Best FIFA Women's Coach (Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm): Emma Hayes

The Best FIFA Women's Goalkeeper (Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm): Christiane Endler

FIFA FIFPro Men's World 11 (Đội hình nữ tiêu biểu của năm)

The Best Women FIFA Special Award (Giải thưởng đặc biệt dành cho cầu thủ nữ): Christine Sinclair

