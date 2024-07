Lexus IS rút khỏi Việt Nam sau chưa đầy 4 năm ra mắt bản mới, nhường đất diễn cho C-Class, 3-Series

Lexus IS là mẫu xe mới nhất bị "khai tử" ở Việt Nam

Trên website chính thức của hãng xe Nhật Bản đã không còn sự xuất hiện của mẫu Lexus IS. Trước đó, một số tư vấn viên đại lý cũng đã tiết lộ về khả năng mẫu xe này không còn được bán ở thị trường Việt Nam. Lexus Việt Nam cũng xác nhận đã ngừng phân phối mẫu xe sang này.

Lexus IS từng được xem là đối trọng với BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class. Ảnh: Đại lý Lexus

Mặc dù hãng không thông tin chi tiết lý do "khai tử" Lexus IS ở Việt Nam, nhưng không khó để nhận ra giá bán cao cùng thiết kế cá tính đã khiến IS hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng, từ đó dẫn đến doanh số không như kỳ vọng.

Ngoài Lexus IS, một mẫu xe cùng tập đoàn khác nhưng nằm ở nhóm phổ thông cũng đã rút lui khỏi thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 7 này. Đó là mẫu Toyota Yaris. Dựa trên thông báo của Toyota Việt Nam, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến điều này có thể do sự khó khăn trong kinh doanh ở phân khúc hatchback cỡ B. Điều đó khiến Toyota Yaris thường xuyên nằm trong nhóm xe bán ít trên thị trường.

Lexus IS cũng bị khai tử ở nhiều nước khác

Ngoài ra, "doanh số" của Lexus IS có thể nhìn từ thị trường khác. Thực tế, Việt Nam không phải thị trường duy nhất ngừng bán Lexus IS. Trước đó, năm 2020, Lexus cũng đã quyết định "khai tử" IS ở Anh, và không đưa ra bất kỳ lựa chọn thay thế nào. Nguyên nhân được cho là doanh số. Theo Autocar, Lexus Anh từng tuyên bố ES mới bán chạy gấp đôi IS, như một lời ngầm xác nhận sự suy giảm lượng tiêu thụ của mẫu xe này.

Lexus IS cũng biến mất ở Anh, Úc. Nguyên nhân được cho là doanh số và sự cạnh tranh khốc liệt của SUV. Ảnh: Drive

Lexus IS cũng bị rút khỏi thị trường Úc năm 2021. Khác với Anh, nguyên nhân được khẳng định là do mẫu xe sang này không đáp ứng các tiêu chuẩn mới khắt khe hơn. Vấn đề là, IS được cập nhật năm 2020, trong khi quy định của Úc có từ năm 2015. Nghĩa là hãng có thừa thời gian để thay đổi, nhưng cuối cùng đã quyết định dừng lại.

Theo Drive của Úc, nguyên nhân vẫn nằm ở doanh số. Ngay cả trong thời kỳ huy hoàng nhất, Lexus IS vẫn không thể cạnh tranh với các đối thủ BMW 3-Series hay Mercedes-Benz C-Class.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Lexus nói với Motor1: "Đây là quyết định dựa trên sự phát triển của danh mục đầu tư. Nếu nhìn vào doanh số bán Lexus tại Châu Âu và thị trường chung, sự phát triển đang hướng đến SUV nhiều hơn".

Toyota chỉ thông báo tổng xe tiêu thụ dưới thương hiệu Lexus. Do đó, không rõ IS ở Việt Nam bán được bao nhiêu chiếc. Có thể so sánh từ thị trường châu Âu, nơi IS đã bị ngừng bán. Theo Motor1, khi còn được phân phối, IS chỉ bán được 1.101 xe trên toàn châu Âu trong tám tháng đầu năm 2020. Cùng khoảng thời gian đó, các mẫu SUV của hãng lại bán rất chạy, có mẫu được hơn 10.000 chiếc (UX). Ảnh: Autocar

Lexus IS ở Việt Nam có gì?

Lexus IS là dòng sedan thể thao đầu tiên của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Bản nâng cấp 2020 đã đến thị trường Việt Nam vào đầu năm 2021 với nhiều cải tiến đáng kể về cả thiết kế, trang bị, động cơ cũng như độ cứng thân xe và hệ thống treo thích ứng.

Khác với hình ảnh già dặn thường thấy của những chiếc xe Lexus, IS lại sở hữu thiết kế thể thao, trẻ trung, năng động, cải thiện tính khí động học nhằm thu hút những người có thu nhập cao ở lứa tuổi trẻ hơn.

Lexus IS từng được kỳ vọng thu hút khách hàng trẻ (độ tuổi trung bình của khách mua Lexus trên 50 tuổi, theo Motor1). Nhưng thực tế những mẫu SUV dễ hút khách hơn. Ảnh: Đại lý Lexus

Các trang bị ngoại thất đáng chú ý có thể kể đến lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, đèn pha LED tích hợp đèn ban ngày LED, đèn hậu với dải LED mảnh trải dài toàn bộ chiều rộng, mâm đa chấu 19 inch…Cabin Lexus IS nổi bật với vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, cụm đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch, màn thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Xe có 2 tùy chọn động cơ. Bản IS 300 Standard và Luxury là máy xăng 2.0 I4 tăng áp 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Bản Standard có 3 chế độ lái, bản Luxury có 4 chế độ lái. Còn bản Lexus IS 300h kết hợp giữa máy xăng 2.5 I4 và điện, công suất 220 mã lực, hộp số CVT, hệ dẫn động cầu sau và 4 chế độ lái.

Xe có các trang bị an toàn như 8 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, màn hình hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến lùi, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, ổn định thân xe, phanh ABS, EBD, BA.

Lexus IS nhường lại cuộc chơi ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý Lexus

Việc Lexus IS bị khai tử ở Việt Nam sẽ tạo không gian "thông thoáng" hơn cho các mẫu xe đối thủ như BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class. Cũng giống Lexus, các thương hiệu xe sang Đức không công bố chi tiết doanh số từng mẫu xe.

Tuy nhiên, năm 2023, nếu các đối thủ đều đi xuống thì BMW ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, từ 973 xe năm 2022 lên 2.023 năm 2023, soán vị trí thứ hai của Lexus, áp sát ngôi đầu của Mercedes. Sự tăng trưởng này được nhận định đến như đóng góp lớn của các dòng xe được nội địa hóa. Với 3-Series, 5-Series, X3 và X5 được lắp ráp trong nước, giá những mẫu xe này giảm rõ rệt, dễ dàng tiếp cận người dùng hơn.

Sự vươn lên của BMW và sự rút lui của Lexus IS báo hiệu cuộc đua sôi động hơn ở phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ.