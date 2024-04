Lexus LM 500h - Căn biệt thự thiết kế riêng cho những ông chủ

Ra mắt năm 2020, Lexus LM thế hệ đầu tiên được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về một mẫu MPV sang trọng có tài xế riêng dành cho khách hàng Trung Quốc và châu Á. Bởi thế, LM không phải một chiếc MPV thường xuyên xuất hiện trước cổng trường để đón những đứa trẻ tan học. Thay vào đó, bạn sẽ dễ bắt gặp một chiếc LM đón khách VIP đi từ cổng riêng ở sân bay hoặc dừng trước sảnh khách sạn 5 sao chờ ông chủ sau cuộc họp với đối tác. Theo hãng xe sang Nhật Bản, LM là chữ viết tắt của "Luxury Mover".

Bước sang thế hệ thứ 2, mẫu xe này làm mới toàn diện. Thiết kế đẹp hơn, nhiều tiện nghi hơn, động cơ hybrid êm ái hơn, an toàn hơn cùng không gian hàng ghế sau thoải mái, thư giãn hơn khiến Lexus LM mới được ví như một căn biệt thự trên bốn bánh xe.

Hàng ghế sau được tham khảo từ các hãng sản xuất máy bay tư nhân và giới siêu giàu

Trong quá trình phát triển LM, Lexus đã tham khảo các hãng sản xuất máy bay tư nhân và giới siêu giàu. Hãng xe sang Nhật Bản nhận ra rằng, cấp độ sang trọng cao nhất là tạo ra được một không gian khiến con người cảm thấy hoàn toàn được nghỉ ngơi, thư giãn về cả thể chất và tinh thần.

Lexus đã áp dụng kinh nghiệm này vào quá trình thiết kế khoang cabin của LM mới. Hàng ghế sau thiết kế công thái học, tích hợp khung chống rung và bệ tỳ tay vuốt cong để mang lại sự thoải mái lý tưởng. Ghế sử dụng 2 loại vật liệu hấp thụ rung: bọt xốp có độ đàn hồi thấp và urethane bao phủ toàn bộ cơ thể để giảm rung động từ bên ngoài xe truyền vào. Tựa đầu lớn và đệm đỡ chân được mở rộng đem lại tư thế thoải mái và ổn định.

Công tắc điều chỉnh ghế nằm ở bảng điều khiển trung tâm hàng ghế sau giúp hành khách dễ dàng sử dụng các tính năng. Màn hình siêu rộng 48 inch cung cấp các tùy chọn xem màn hình đơn hoặc màn hình kép để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Lexus còn thể hiện sự tinh tế trên LM thông qua hệ thống chống ồn chủ động gồm 4 micro có nhiệm vụ phát hiện những tiếng ồn không mong muốn từ phía ngoài và sử dụng hệ thống 23 loa Mark Levinson để tạo ra âm thanh có tần số ngược pha để triệt tiêu tiếng ồn, hay tính năng sử một nút bấm duy nhất để điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và chỗ ngồi theo sở thích cá nhân. Có 4 chế độ để người dùng lựa chọn, bao gồm Giấc mơ, Thư giãn, Tập trung và Năng lượng.

Vẻ đẹp đi cùng công năng

Lexus LM mới được thiết kế dựa trên triết lý "Tuyệt tác của sự thanh lịch". Mục tiêu là tạo ra một thiết kế làm nổi bật vẻ ngoài mạnh mẽ và trải nghiệm lái xe thoải mái thông qua thân xe hình con suốt và lưới tản nhiệt liền mạch cùng phần đuôi nhấn mạnh sự bề thế.

Lưới tản nhiệt không viền giống RX tưởng chừng chỉ mang giá trị thẩm mỹ nhưng còn đem lại hiệu quả cải thiện tính đặc tính khí động học, nâng cao hiệu suất làm mát và sự ổn định. Đèn pha LED thanh mảnh mang đến một diện mạo hiện đại khi kết hợp với đèn định vị ban ngày ở phía trên và dưới.

Thiết kế bên hông nổi bật với đường viền chân kính được đặt thấp giúp tối đa hóa không gian và tầm nhìn cho khoang hành khách, thể hiện rõ nét hình ảnh biểu tượng của dòng xe MPV với "hàng ghế sau là ưu tiên hàng đầu". Phần đuôi xe được thiết kế nhấn mạnh chiều rộng và sự bề thế với dải đèn chữ L đặc trưng.

Tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng của người Nhật "omotenashi" được nhìn thấy ở công tắc điện của cửa cốp được bố trí bên hông xe, tức người dùng không cần phải tránh cửa đang mở.

Vận hành khác biệt bởi những công nghệ khác biệt

LM thế hệ thứ 2 chỉ có phiên bản hybrid. Phiên bản phân phối tại Việt Nam là bản cao cấp nhất, sử dụng kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.4L, một mô-tơ điện cầu trước và một mô-tơ điện cầu sau, cho tổng công suất 266 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp điều khiển điện tử và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4. Thời gian tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,9 giây.

Xe sử dụng nền tảng khung gầm TNGA-K, trong khi thân xe mới sử dụng vật liệu hợp kim nhôm kết hợp những tấm thép mỏng và nhẹ hơn. Theo Lexus, LM mới có độ cứng vững cao hơn 50% so với thế hệ cũ.

Hệ thống kiểm soát tư thế phanh tự động điều chỉnh lực phanh dồn về phía sau để giảm sự thay đổi độ cao và ngăn chặn lực nâng đuôi xe, do đó cải thiện chất lượng di chuyển của hàng ghế sau và giảm thiểu chuyển động từ trước ra sau. Ở những góc cua hẹp, phanh tác dụng lực vào các bánh xe phía trong để ngăn chặn tình trạng lắc ngang và giữ ổn định.

Lexus LM mới được trang bị gói công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao Lexus Safety System+ 3.0, bao gồm hệ thống an toàn tiền va chạm, ga tự động thông minh, cảnh báo chệch làn đường, theo dõi làn đường, đèn pha thích ứng, hỗ trợ đỗ xe chủ động, phanh an toàn khi đỗ xe, hỗ trợ rời xe an toàn, cảnh báo điểm mù...

Tại Việt Nam, Lexus LM được phân phối với 2 phiên bản LM 500h 6 chỗ và LM 500h 4 chỗ. Đây là lựa chọn hàng đầu với những ông chủ đang tìm kiếm những chuyến đi thượng hạng, muốn tận hưởng sự thoải mái và thư giãn giống như bên trong một căn biệt thự được thiết kế riêng.