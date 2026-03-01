Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16–20/3: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao, có công ty sắp chi gần 1.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 16/3– 20/3. Tuần này toàn bộ doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 88% và thấp nhất là 5%. Trong đó, loạt doanh nghiệp mạnh tay chi trả cổ tức cao trên 30%.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM) cho biết ngày 20/03 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2025 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Cụ thể, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 88% (01 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 09/04.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự chi gần 111 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, trong năm 2025, HGM đã hoàn tất 2 đợt tạm ứng cổ tức tỷ lệ lần lượt là 45% và 85%. Nếu tính cả cổ tức đợt này, cổ đông HGM sẽ nhận được tổng tỷ lệ cổ tức là 218%, cao hơn nhiều so với kế hoạch tối thiểu 50% được ĐHĐCĐ thông qua và mức 138% năm 2024.

Trong cơ cấu cổ đông của HGM, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 46,64% vốn sẽ được nhận về gần 52 tỷ đồng và Công ty TNHH Quốc tế DP sở hữu 7,95% được chia tương ứng xấp xỉ 9 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Cholimex (mã: CMF) vừa thông báo ngày 20/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Với khoảng 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền CMF dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 40,5 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/5.

Đây là mức cổ tức tiền mặt đã được Thực phẩm Cholimex duy trì ổn định từ năm 2019 đến nay. Trước đó, doanh nghiệp từng chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3) thông báo 20/03 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Thời gian thực hiện vào 29/06.

Với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cp), Công ty dự kiến chi gần 86 tỷ đồng để trả cổ tức. Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) là cổ đông lớn nhất của DP3 với tỷ lệ sở hữu 22,07%, sẽ nhận gần 19 tỷ đồng cổ tức trong đợt chia này.

DP3 có lịch sử chi cổ tức mạnh tay. Giai đoạn 2018-2022, Công ty thường trả cổ tức ở mức 60-80%. Năm 2023-2024, tỷ lệ cổ tức ở mức 30%.

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã: GEE) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 20/3, thời gian chi trả dự kiến 8/4/2026.

Với gần 366 triệu cổ phiếu GEE đang lưu hành trên thị trường, ước tính Gelex Electric sẽ phải chi khoảng gần 915 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức cho cổ đông lần này.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre – mã ABT) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/03, thời gian thanh toán dự kiến vào 16/4. Với gần 11,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi hơn 35,3 tỷ đồng cho đợt chi trả này.

ABT là một trong những doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn từ năm 2007 đến nay. Tổng tỷ lệ cổ tức hằng năm thường dao động trong khoảng 20 – 60%. Trong giai đoạn 2024–2025, tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 30%.