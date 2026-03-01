Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23–27/3: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

22-03-2026 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 5,5%.

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 23/3– 27/3. Tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 5,5%.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) vừa thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 17/4.

Với hơn 6,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 19 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 40% vốn điều lệ, qua đó ước tính sẽ nhận về khoảng 7,6 tỷ đồng.

Harec được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định trong nhiều năm. Gần một thập kỷ qua, công ty đều đặn chi trả cổ tức ở mức trên 25%, trong đó ba năm gần nhất duy trì tỷ lệ trên 30%.

CTCP Khử trùng Việt Nam(mã VFG) có kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền theo tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) trong tháng 4/2026.

Theo thông báo mới nhất của VFG, Công ty chọn ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 25/03 và dự kiến chi trả vào ngày 16/04. Với tỷ lệ 1.000 đồng/cp và hơn 41 triệu cp đang lưu hành, đợt cổ tức có quy mô hơn 41 tỷ đồng.

Trước đó, VFG đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 20/08/2025 cũng với tỷ lệ 10%. Như vậy, với đợt cổ tức sắp thực hiện trong tháng 4/2026, Công ty sẽ hoàn thành phương án cổ tức 20% đã được ĐHĐCĐ thông qua.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và dự kiến thanh toán vào ngày 7/4.

Với khoảng 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ cần chi ra khoảng 45 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cả năm ở mức 30%, tương đương năm 2024. Như vậy, sau đợt tạm ứng 15%, nhiều khả năng công ty sẽ thực hiện thêm một đợt chi trả phần còn lại để hoàn thành kế hoạch.

Mai Chi

Một cổ phiếu Bluechip ngược dòng lên sát đỉnh lịch sử trong ngày thị trường giảm sâu

Công ty con sắp niêm yết của MWG lần đầu công bố báo cáo tháng, tăng trưởng doanh thu gây bất ngờ

Sau phiên giảm 51 điểm, chứng khoán tuần tới diễn biến thế nào?

Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số

Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu DGC được "báy đáy" ồ ạt trở lại sau đà "lao dốc" hơn 30%

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á muốn hợp tác nhiều lĩnh vực với Việt Nam

