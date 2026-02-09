Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành mới nhất

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 34 Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh/thành công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh nhằm đảm bảo kế hoạch học tập, sinh hoạt và thuận tiện cho phụ huynh sắp xếp lịch trình gia đình.

Thời gian nghỉ Tết cho học sinh năm nay có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương, kéo dài từ ít nhất 5 ngày đến nhiều nhất 14 ngày.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán giữa học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy theo từng khu vực. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Lào Cai là các địa phương dẫn đầu về thời gian nghỉ, với lịch nghỉ kéo dài 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến 22/2/2026 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ Tết 14 ngày từ 11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 16/2/2026 đến 28/2/2026. Tuy nhiên, do ngày 1/3/2026 rơi vào Chủ nhật, học sinh chỉ quay trở lại trường vào ngày 2/3/2026. Quảng Ninh là địa phương có thời điểm học sinh trở lại lớp muộn nhất cả nước trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các thành phố TP.HCM, Cần Thơ, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ từ 11 ngày.

Đà Nẵng, Huế có lịch nghỉ khoảng 9 ngày, phù hợp với lịch học và quy định chuẩn.

Kỳ nghỉ Tết chính thức của học sinh thủ đô Hà Nội kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần nên học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.