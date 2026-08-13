Lịch nhập học 2026 của hơn 70 trường đại học

Tính đến 13/8, hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. Nhiều trường bắt đầu làm thủ tục ngay trong tuần này, trong khi một số trường tổ chức nhập học vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Một số trường nhập học sớm gồm Đại học Nguyễn Tất Thành từ 11/8, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 12/8, Đại học Công thương TP.HCM từ 12/8 và Đại học Đại Nam từ 15/8.

Tại Hà Nội, Đại học Ngoại thương tổ chức nhập học từ 11-28/8; Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện trực tuyến 15-23/8; Đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục trực tuyến 21-23/8 và trực tiếp ngày 28/8; Đại học Bách khoa Hà Nội nhập học trực tiếp 25-28/8.

Hơn 110 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026. (Ảnh minh họa: FTU Times)

Tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ 14-21/8, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhập học trực tiếp 17-21/8, còn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM làm thủ tục trực tiếp từ 17-21/8, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM nhập học trực tiếp 16-21/8.

Một số trường tổ chức nhập học muộn hơn. Đại học Dược Hà Nội dự kiến nhập học ngày 3 - 4/9, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 3/9, Học viện Khoa học Quân sự ngày 6/9. Muộn nhất trong danh sách hiện tại là Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhập học ngày 14-15/9.

STT Trường đại học Lịch nhập học 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Trực tuyến: 15-22/8 Trực tiếp: 25-28/8 2 Học viện Ngân hàng Trực tiếp: 15-17/8 (Nộp hồ sơ online trước khi nhập học trực tiếp) 3 Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) Xác nhận theo học chương trình đã trúng tuyển: Trước 17h ngày 13/8 Nhập học trực tuyến: 10h ngày 16/8 đến 17h ngày 21/8 Trực tiếp: 24-28/8 4 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM Trực tiếp từ ngày 16/8 - 21/8 5 Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Trực tuyến và trực tiếp: 14-22/8 6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM Trực tiếp 17-21/8 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam Trực tiếp: 15-17/8 8 Học viện Chính sách và Phát triển Trực tuyến từ 14-22/8 9 Trường Đại học Phenikaa Trực tiếp: 17-21/8 (nhập học trực tuyến trước) 10 Trường Đại học Đại Nam Trực tiếp: 15-17/8 (nhập học trực tuyến trước) 11 Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 27/8 12 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp: 20-21/8 13 Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 18/8 Trực tiếp: 19-20/8 14 Đại học Lao động - Xã hội Trực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8 15 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM Trực tiếp từ 17/8 - 21/8 16 Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM Trực tuyến ngày 12-16/8 Trực tiếp ngày 7/9 17 Trường Đại học Công Thương TP.HCM Trực tiếp từ ngày 12/8 đến ngày 21/8 18 Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM Trực tiếp từ 17/8-22/8 19 Đại học Kinh tế Quốc dân Trực tuyến: 15/8 đến 17h ngày 23/8 20 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 12/8 (xác nhận nhập học và nhập học của Trường qua tin nhắn Email và Zalo) 21 Trường Đại học Mở Hà Nội Trực tuyến: 12/8 đến 17h ngày 21/8 22 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 12/8 - 21/8 (trực tiếp và trực tuyến) 23 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Trực tiếp: 13/8 - 23/8 24 Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 25/8 25 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 8-16h ngày 22/8 26 Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 3/9 27 Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 16/8 28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trực tiếp: 22/8 29 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp ngày 26/8 tại Hoà Lạc Trực tiếp ngày 27/8 tại Nguyễn Trãi 30 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tiếp: 20/8 31 Trường Đại học Thuỷ lợi Trực tuyến từ ngày 17-20/8 Trực tiếp từ 24-28/8 32 Trường Đại học Dược Hà Nội Trực tiếp: 3-4/9 33 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tuyến: 11/8 đến 17h ngày 15/8 Trực tiếp: 16/8 34 Học viện Hàng không Trực tiếp ngày 17-21/8 Từ ngày 24-28/8 (đợt trúng tuyển bổ sung nhập học trễ) 35 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước ngày 21/8 Nhập học trực tiếp từ ngày 11/8 36 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tuyến: Trước 17h ngày 21/8 Trực tiếp: 18/8 37 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trực tuyến: Trước 17h ngày 24/8 Trực tiếp: 25/8 38 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Trực tuyến từ 18-22/8 Trực tiếp từ 21-23/8 39 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM Chương trình chuẩn quốc tế, trực tiếp ngày 17/8 Chương trình chuẩn nhập học Trực tiếp từ 8-17h ngày 18-21/8 (tuỳ từng ngành có ngày nhập học khác nhau - thí sinh xem chi tiết ở website nhà trường) Chương trình liên kết quốc tế 2-2, trực tiếp ngày 21/8 Nộp hồ sơ nhập học bổ sung chậm nhất ngày 9/9 40 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Nhập học trực tiếp trước 17h ngày 21/8 41 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Trực tuyến từ ngày 13-21/8 Trực tiếp từ ngày 22-24/8 42 Trường Đại học Đà Nẵng Từ 16-27/8 (lịch cụ thể tuỳ từng trường trực thuộc) 43 Trường Đại học Thương mại Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 28/8 44 Trường Đại học Y tế công cộng Trực tuyến: Trước 23/8 Trực tiếp: 23-24/8 45 Học viện Tài chính Trực tuyến từ 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 22/8 46 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Trực tiếp: 14-15/9 47 Trường Đại học Lâm nghiệp Đợt 1: Từ ngày 15/8 - 30/8 Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Từ ngày 31/8 48 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trực tuyến ngày 15-23/8 Trực tiếp ngày 23/8 49 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Trực tuyến ngày 14-23/8 50 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 51 Trường Đại học Hà Nội Trực tiếp: 22-23/8 (hoàn thành thông tin nhập học trên hệ thống của trường trước) 52 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trực tiếp: 14-21/8 53 Trường Đại học Thành Đô Trực tiếp: Từ 11/8 54 Trường Đại học Đông Đô Trực tiếp: 16-22/8 55 Trường Đại học Kiểm sát Nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 Gửi hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước 17h ngày 30/8 (trường hợp gửi đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) 56 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Trực tiếp: 14-22/8 57 Học viện Quản lý giáo dục Trực tiếp: 21/8 (dự kiến) 58 Trường Đại học Công đoàn Trực tiếp 20-22/8 59 Trường Đại học Thăng Long Trực tuyến muộn nhất ngày 21/8 Trực tiếp 19/8 - 11h30 ngày 22/8 60 Trường Đại học Khoa học và công nghệ Trực tuyến: 12h ngày 12/8 đến 23h ngày 18/8 Trực tiếp: 18-19/8 61 Trường Đại học Giao thông vận tải Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 21/8 63 Trường Đại học Điện lực Trực tuyến: 17-23/8 64 Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Trực tiếp: 26-27/8 65 Trường Đại học FPT Trực tuyến: từ ngày 10/8-21/8 66 Học viện Hành chính và Quản trị công Trực tuyến: 20-23/8 Trực tiếp: 25-26/8 67 Đại học Tài nguyên môi trường Trực tuyến: 8h ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8 68 Học viện Chính sách và Phát triển Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 22/8 69 Trường Đại học Lao động - Xã hội Trực tiếp: 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8 70 Trường Đại học Đồng Tháp Trực tuyến: từ ngày 14/8 - 17/8 Trực tiếp: 18/8 - 21/8 71 Trường Đại học Xây dựng Trực tuyến: Từ 18/8 đến 24h00 ngày 22/8 Trực tiếp: Từ 21/8 đến 23/8 72 Trường Đại học Phú Yên Trực tiếp từ 24/8 đến 17h ngày 26/8

Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý, dù lịch của từng trường khác nhau, hạn cuối xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trước 17h ngày 21/8/2026. Sau khi xác nhận, thí sinh tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn riêng của trường.