Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/12

Tin doanh nghiệp

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Thông báo tổng doanh thu tháng 11 đạt gần 162 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và tăng 35% so với tháng trước. Doanh thu lũy kế từ đầu năm ghi nhận 1.175 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng mới thực hiện được 67% kế hoạch năm.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Đã thông qua phương án mua lại 4,9 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020.

VCS - CTCP Vicostone - Đã thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, công ty xin ý kiến về việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE. Thời gian lấy ý kiến nội dung này từ 11/12 đến 23/12.

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Ngày 8/12, HĐQT đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu cho một số tổ chức và cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

CDC - Công ty cổ phần Chương Dương - Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/12, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 24/12. Tỷ lệ chia thưởng là 40% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu thưởng). Vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng thành gần 220 tỷ đồng.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/1/2021.

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Đã thông qua chủ trương mua thêm 76,63 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Bất động sản BIDICI, khi BIDICI phát hành thêm 187 triệu cổ phần mới để tăng vốn.

SMB - CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung - Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/1/2021.

TDC - Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Đã phát hành thành công 700 tỷ trái phiếu, kỳ hạn 5 năm với lãi suất kỳ đầu là 10,5%/năm. Trong đó, nhà đầu tư mua là tổ chức. Doanh nghiệp dự tính huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

SCS - CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn - Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

GMD - CTCP Gemadept – Đã thông qua việc phát hành hơn 4,45 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2020.

PLC - Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex - Ngày 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 17/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 20,89 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 10/11 đến 09/12, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu TNG từ ngày 23/11 đến 07/12. Sau giao dịch, ông Linh đã nâng sở hữu tại TNG lên hơn 3,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,5%.

CMX - Công ty cổ phần Camimex Group - Công ty Chứng khoán KB Securities - tổ chức đến từ Hàn Quốc đã mua thêm 159.800 cổ phiếu CMX để tăng sở hữu từ 12,87% lên thành 13,4% vốn điều lệ CMX, giao dịch được thực hiện ngày 08/12. Trước đó, ngày 01/12, KB Securities mua vào 572.000 cổ phiếu CMX để nâng sở hữu từ 10,99% lên 12,87% vốn điều lệ CMX.

CSV - Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam - Quỹ đầu tư America LLC thông báo vừa mua vào 52.000 cổ phiếu CSV để nâng sở hữu từ 8,97% lên 9,09% vốn điều lệ CSV, giao dịch được thực hiện 04/12.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 20,89 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 15/12 đến 13/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM lên hơn 242,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu DHC từ ngày 16/12 đến 14/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 2,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,84%.

TTB - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ - Ông Phùng Văn Thái, Tổng giám đốc đăng ký bán hơn 2,68 triệu cổ phiếu TTB từ ngày 18/12 đến 08/1/2021 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thái sẽ giảm sở hữu tại TTB xuống còn hơn 6,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12%.

AST - CTCP Dịch vụ hàng không Taseco - Penm IV Germany GmbH & Co. KG, cổ đông lớn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu AST từ ngày 15/12 đến 13/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại AST lên hơn 8,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,41%.

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc - Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức, cổ đông lớn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DTL từ ngày 16/12 đến 15/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DTL lên hơn 13,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,46%.