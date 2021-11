Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/11

Tin doanh nghiệp

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

C4G - Tập đoàn Cienco 4 - Sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, công ty sẽ nhân đôi vốn điều lệ, lên 2.247 tỷ đồng.

PVT - Tổng công ty PVTrans - Thông báo doanh thu hợp nhất 10 tháng đạt 6.100 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 800 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm.

BVS - CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 33% lên lên 880 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng điều chỉnh từ 133 tỷ lên 202 tỷ đồng, tương đương mức tăng 52%.

FPT - CTCP FPT - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 10 tháng đầu năm đạt 28.215 tỷ đồng và 5.206 tỷ đồng, tăng 19,4% và 19,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 18,4% lên 18,5%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

MWG - CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động - Thông báo doanh thu tháng 10 đạt kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và 45% so với tháng 9. Động lực đến từ chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) sau khi hầu hết các cửa hàng được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 10. Doanh số của 2 chuỗi này đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng 60% so với tháng 9.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Ngày 18/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 19/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/12/2021.

DPG - Công ty cổ phần Đạt Phương - Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch đổi tên từ CTCP Đạt Phương sang CTCP Tập đoàn Đạt Phương, thời gian nhận ý kiến biểu quyết trước 16h ngày 29/11/2021.

SBA - CTCP Sông Ba - Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

SGR - CTCP Địa ốc Sài Gòn – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

APG - CTCP Chứng khoán APG - Ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc đã mua vào 570.000 cổ phiếu APG, tỷ lệ 0,78% trong ngày 03/11 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Hà chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu APG nào.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 393.000 cổ phiếu CII từ ngày 02/11 đến 11/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại CII xuống còn hơn 400.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,168%. Liên quan đến CII, từ ngày 05/11 đến 08/11, ông Dương Quang Châu – Giám đốc CII đã bán ra toàn bộ 180.000 cổ phiếu sở hữu, tỷ lệ 0,08%.

TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Phó chủ tịch HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu TLH từ ngày 04/11 đến 11/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Phượng đã nâng sở hữu tại TLH lên hơn 5,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,47%.

BCG - CTCP Bamboo Capital - Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương, Thành viên HĐQT đã bán ra 200.000 cổ phiếu BCG từ ngày 02/11 đến 08/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Chương đã giảm sở hữu tại BCG xuống còn hơn 1,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,34%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TGG - CTCP Louis Capital - CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG từ ngày 17/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TGG lên hơn 6,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,91%. Liên quan đến TGG, ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên HĐQT của TGG đã bán toàn bộ 930.000 cổ phiếu TGG sở hữu trong ngày 11/11 theo phương thức thỏa thuận.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1,6 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 18/11 đến 17/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thành sẽ giảm sở hữu tại DIG xuống chỉ còn hơn 7.100 cổ phiếu.

SSB - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank - Ông Lê Tuấn Anh, anh trai của bà Nguyễn Thị Nga – Tổng giám đốc đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 17/11 đến 16/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 39,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,64%.

FCM - CTCP Khoáng sản Fecon - CTCP Fecon (FCN), cổ đông lớn đăng ký bán hơn 391.000 cổ phiếu FCM từ ngày 16/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, FCN sẽ giảm sở hữu tại FCM xuống còn hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%.