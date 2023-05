Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/5

Tin doanh nghiệp

HHS - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 25,71 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25:2 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 61,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2023.

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành - Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 01/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6/2023.

FIR - CTCP Địa ốc First Real - Dự kiến phát hành hơn 10,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 107 tỷ đồng, để thực hiện chia cổ tức theo tỷ lệ 20%. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9/2023 và sau khi có thông báo của UBCK.

VSC - CTCP Container Việt Nam – Đã thông qua phương án huy động vốn để phục vụ chương trình đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trong đó, Công ty dự kiến huy động 700 tỷ đồng thông qua việc vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và các công ty thành viên, tài sản theo chấp thuận của Ngân hàng Bảo Việt.

VGG - Tổng CTCP May Việt Tiến - Sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/05. Thời gian thanh toán là 26/06/2023.

TID - CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức tiền mặt năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền 18/05/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ABS - CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Ông Nguyễn Việt Thắng, cổ đông lớn đã bán ra 3,8 triệu cổ phiếu ABS trong ngày 10/5. Qua đó, giảm sở hữu tại ABS xuống còn 3,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,63%.

CVN - CTCP VINAM - Ông Nguyễn Mạnh Cường, cổ đông lớn đã bán ra 980.000 cổ phiếu CVN trong ngày 11/5. Qua đó, giảm sở hữu tại CVN xuống còn 820.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,76%.

S55 - CTCP Sông Đà 505 - Ông Đặng Quang Đạt – Giám đốc đã bán toàn bộ hơn 1,53 triệu cổ phiếu S55 sở hữu, tỷ lệ 15,34% từ ngày 08/5 đến 10/5.

DNP - CTCP DNP Holding - CTCP Chứng khoán Quốc Gia, cổ đông lớn đã bán bất thành 1,8 triệu cổ phiếu DNP đăng ký bán từ ngày 13/4 đến 12/5. Như vậy, hiện tại cổ đông trên vẫn đang nắm giữ hơn 6,33 triệu cổ phiếu DNP, tỷ lệ 5,33%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 19/5 đến 17/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quang sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 44,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,57%.

STG - CTCP Kho vận miền Nam - CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần, Công ty mẹ đăng ký bán hơn 29,47 triệu cổ phiếu STG từ ngày 19/5 đến 16/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận hoặc thông qua chào mua công khai. Dự kiến giao dịch thành công, In Do Trần sẽ giảm sở hữu tại STG xuống còn hơn 67,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 68,93%.

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, cổ đông lớn đăng ký mua 360.000 cổ phiếu NNC từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại NNC lên hơn 9,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 44,82%.

DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 290.000 cổ phiếu DXG từ ngày 19/5 đến 16/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Sơn sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 300.000 cổ phiếu DXG, tỷ lệ 0,05%.

THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Bà Nguyễn Thị Hường, Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu THG từ ngày 22/5 đến 20/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hường sẽ giảm sở hữu tại THG xuống còn hơn 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,01%.