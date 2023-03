Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/3

Tin doanh nghiệp

SAM - CTCP SAM Holdings – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên, tương ứng tỷ lệ 80% cho CTCP Capella Quảng Nam.

ACL - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Ngày 27/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 28/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/4/2023.

EIB - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Mục tiêu tổng tài sản năm 2023 đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022. Huy động vốn cuối kỳ đạt 165.000 tỷ đồng (tăng 11%), dư nợ cấp tín dụng đạt 146.600 tỷ đồng (tăng 12,3%). Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1,6% và lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,5%

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.959 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 492 tỷ đồng, giảm 41% so với thực hiện trong năm 2022.

KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP - Sẽ rót thêm 371 tỷ đồng cho Công ty Kinh Bắc - Đà Nẵng. Thời điểm tăng vốn dự kiến trong quý 1/2023. Sau khi hoàn tất, công ty con này sẽ có mức vốn điều lệ mới là 1.091 tỷ đồng.

V12 - CTCP Xây dựng Số 12 – Chốt quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/03/2023. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/05/2023.

LGC - CTCP Đầu tư Cầu đường CII - Năm 2023 kế hoạch kinh doanh hợp nhất của LGC hướng đến tổng doanh thu 2.082 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2022. Sau khi trừ chi phí dự kiến 1.482 tỷ đồng (tăng 35,7%) và thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng ước đạt 323 tỷ đồng, tăng 11%.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Ngày 17/03 đã thông qua chủ trương tiếp tục sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm nghĩa vụ tài chính cho công ty con là CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Thăng Long.

VNL - CTCP Logistics Vinalink - Ngày 22/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 23/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/4/2023.

SDC - CTCP Tư vấn Sông Đà - Ngày 23/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 24/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Bà Phạm Thị Cẩm Vân, em dâu bà Định Thị Kiều Trang – Thành viên Ban kiểm soát đã mua vào 100.000 cổ phiếu PLX trong ngày 17/3. Trước giao dịch, bà Vân chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PLX nào.

TVB - CTCP Chứng khoán Trí Việt - Bà Phạm Thị Thanh Huyền, chị ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 1,03 triệu cổ phiếu TVB từ ngày 17/2 đến 17/3 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Huyền chỉ nắm giữ 1.500 cổ phiếu TVB.

TET - CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc - Ông Phạm Hoàng Long, Tổng giám đốc đã mua vào hơn 126.000 cổ phiếu TET từ ngày 03/3 đến 15/3. Sau giao dịch, ông Long đã nâng sở hữu tại TET lên hơn 690.000 cổ phiếu, tỷ lệ 12,11%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CAG - CTCP Cảng An Giang - Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh, cổ đông đăng ký bán 200.000 cổ phiếu CAG từ ngày 22/3 đến 29/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 353.000 cổ phiếu CAG, tỷ lệ 2,56%.