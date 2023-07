Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/7

Tin doanh nghiệp

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh – Trong quý II, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.336 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí BMP lãi sau thuế 295 tỷ đồng, tăng 103% so với 145 tỷ đồng của quý II/2022. Đây cũng là quý có kết quả cao nhất trong vòng 8 năm qua của BMP.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.776 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm cùng sự hỗ trợ của doanh thu tài chính tăng nên doanh nghiệp báo lãi 575,3 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ghi nhận lãi 231,47 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 247,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

PAT - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam - Ghi nhận lợi nhuận giảm 65,8% trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận 149,91 tỷ đồng, giảm 73,9% so với cùng kỳ năm trước.

COM - CTCP Vật tư - Xăng dầu - Trong quý II, COM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.015,6 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, Comeco lãi sau thuế quý II/2023 vỏn vẹn hơn 611 triệu đồng, giảm đến 95% so với hơn 11,5 tỷ đồng của quý II/2022.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Comeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.070,3 tỷ đồng, giảm 15% và lợi nhuận sau thuế giảm tới 91% xuống vỏn vẹn 1 tỷ đồng.

SRA - CTCP Sara Việt Nam – Đã thông qua việc thoái sạch 4,95 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng Osaka, tương ứng 99% vốn. Giá trị chuyển nhượng tối thiểu 49,5 tỷ đồng.

SJD - CTCP Thủy điện Cần Đơn - Ngày 20/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2021 và 2022 theo tỷ lệ tổng cộng 29%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/10/2023, thanh toán chia làm 02 đợt vào 31/10/2023 theo tỷ lệ 15% và 31/12/2023 theo tỷ lệ 14%.

POT - CTCP Thiết bị Bưu điện - Ngày 26/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 27/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6,15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/8/2023.

PCH - CTCP Nhựa Picomat – Đã thông qua việc phát hành 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:10. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 7 đến tháng 11/2023.

SBT - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa – Đã chính thức ký kết nhận khoản vay lên đến 100 triệu USD với Nhóm các định chế tài chính Đài Loan (Trung Quốc), trong đó First Commercial Bank (FCB) – Ngân hàng lớn thứ 3 của Đài Loan sẽ đóng vai trò Lead Bank (Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn). Đặc biệt, đây là khoản vay không tài sản đảm bảo.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý đã bán ra 1 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 18/7. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 78,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,89%.

POM - CTCP Thép Pomina - Bà Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương, chị của ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ hơn 1,8 triệu phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 0,65%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 10/7 đến 14/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

DVG - CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt - Ông Hồ Đình Tùng, Tổng giám đốc đã bán ra 270.000 cổ phiếu DVG trong ngày 20/6. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu DVG.

LPB - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Ông Hoàng Văn Phúc, Phó tổng giám đốc đã bán toàn bộ hơn 271.000 cổ phiếu LPB sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 03/7 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

C69 - CTCP Xây dựng 1369 - Ông Phạm Tiến Quỳnh, Phó tổng giám đốc đã mua vào hơn 486.000 cổ phiếu C69 từ ngày 19/6 đến 14/7. Qua đó, nâng sở hữu tại C69 lên gần 1,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,26%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải - Bà Phạm Thị Hồng Giang, Trưởng ban kiểm soát đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MAC từ ngày 24/7 đến 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Giang đang nắm giữ 2,75 triệu cổ phiếu MAC, tỷ lệ 18,16%.