Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/6

Tin doanh nghiệp

MIG - Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội - Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/8/2023.

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ - Đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 631.56 tỷ đồng, giảm gần 42% so với thực hiện năm trước. Về mục tiêu lợi nhuận, kế hoạch lãi sau thuế của TMP chỉ đạt hơn 297 tỷ đồng, giảm tới 49%.

PTL - CTCP Victory Capital – Sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị 1 ngàn tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý 3 hoặc 4/2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

SZC - CTCP Bảo hiểm Sonadezi Châu Đức - Ngày 06/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5 : 1, tương đương SZC sẽ phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông - Ngày 22/6, HĐQT đã thông qua nghị quyết chào bán và phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 15 đợt từ quý II đến hết quý IV/2023.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 06/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

HHS - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Ngày 30/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 03/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25:2, tương đương HHS sẽ phát hành thêm 25,71 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 7/7, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 đợt 1 với tỷ lệ 4%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng và dự kiến thanh toán ngày 20/7. Với 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải trả tổng cộng 128,2 tỷ đồng trong lần trả cổ tức đợt 1 năm 2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý đã bán ra 800.000 cổ phiếu DPM trong ngày 16/6. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại DPM xuống còn hơn 23,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,9%.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Ông Nguyễn Quang Nghĩa, cổ đông lớn đã mua vào hơn 3,89 triệu cổ phiếu TDH trong ngày 20/6. Qua đó, nâng sở hữu tại TDH lên hơn 21,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,7%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty mẹ đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu AAA từ ngày 27/6 đến 26/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, An Phát Holdings sẽ giảm sở hữu tại AAA xuống còn hơn 191,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,17%.

SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai, người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán toàn bộ hơn 178.000 cổ phiếu SHS sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/6 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PXS - CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí - Ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 120.000 cổ phiếu trong tổng số 126.290 cổ phiếu PXS đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 0,21%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/6 đến 20/7. Nếu giao dịch thành công, ông Hưng sẽ chỉ còn nắm giữ 6.290 cổ phiếu PXS.

ILA - Tổng Giám đốc CTCP ILA - Ông Trần Đình Ngọc – cha ruột của ông Đức Anh đăng ký bán toàn bộ 865.292 cp ILA (4,67%) đang nắm giữ. Người còn lại là ông Nguyễn Trọng Ý – em rể ông Đức Anh cũng đã đăng ký bán toàn bộ 914.735 cp ILA (4,94%) đang sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, cả hai ông Ngọc và ông Ý đều sẽ không còn là cổ đông của ILA. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/06-05/07/2023.