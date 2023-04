Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/4

Tin doanh nghiệp

VRE - Công ty Cổ phần Vincom Retail - Tổng doanh thu thuần hợp nhất quý I đạt 1.943 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, Vincom Retail ghi nhận 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I, tăng trưởng ấn tượng ở mức 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với quý IV/2022.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido – Đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.060 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Kết quả, KDC lỗ sau thuế hơn 150 tỷ đồng, lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 319 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 121 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ đậm nhất kể từ khi niêm yết của KDC.

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.765 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 1.413 tỷ đồng, tăng 8,7%.

GMD - Công ty Cổ Phần Gemadept - Sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình trong Cảng Nam Hải Đình Vũ cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) và các bên nhận chuyển nhượng khác.

PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – Quý 1/2023 lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì mức tăng trưởng, đạt 749 tỷ đồng (tăng 3,8% so với cùng kỳ), đây cũng được xem là một kỷ lục mới từ trước tới nay.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Đã thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng (tương đương năm 2022); lợi nhuận sau thuế đạt 299 tỷ đồng (tăng 2,73% so với năm trước); dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông tối thiểu 16% (trong đó, 8% cổ phiếu, 8% tiền mặt).

DBD - Công ty cổ phần Dược trang thiết bị y tế Bình Định – Bidiphar - Dự kiến phát hành riêng lẻ 18,7 triệu cổ phiếu (tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho 5 nhà đầu tư, giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cp. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Sau khi hạ giá chào bán từ 30.000 đồng về 15.000 đồng/cổ phiếu và kéo dài thời gian chào bán, DIC Corp quyết định hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 506,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Đã thông qua chủ trương mua số cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% tại CTCP Công trình Đô thị Thủ Thừa.

VIP - CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO - Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2023.

HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu – Đã thông báo kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu hơn 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,86 tỷ đồng. Trong quý II/2023, HJS đặt mục tiêu doanh thu hơn 48,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,16 tỷ đồng.

PSC - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - Ngày 05/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 08/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/5/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Evli Emerging Frontier Fund, cổ đông lớn đã bán ra 196.000 cổ phiếu KSB trong ngày 03/4. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KSB xuống còn 4,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,77%.

KHG - CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land - Ngày 21/4, ông Phùng Quang Hải, thành viên HĐQT vừa bán toàn bộ 1.612.000 cổ phiếu KHG để giảm sở hữu từ 0,36% về còn 0% vốn điều lệ.

SGH - CTCP Khách sạn Sài Gòn - CTCP An Phú chính thức không còn là cổ đông lớn sau khi đã bán hết gần 2,4 triệu cp, chiếm 19,34% vốn tại đây. Thời gian thực hiện giao dịch từ 24-30/03/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CJC - CTCP Cơ điện miền Trung - Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc đăng ký mua 800.000 cổ phiếu CJC từ ngày 25/4 đến 22/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Lâm chỉ đang nắm giữ 7.500 cổ phiếu CJC, tỷ lệ 0,19%.